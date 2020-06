El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la puesta en marcha del Plan para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (Plan AIRE) que va a ser aire y oxígeno para nuestra comunidad autónoma y que destinará 165 millones de euros a la creación de alrededor de unos 19.000 nuevos empleos, en colaboración con los ayuntamientos.

Esta iniciativa para el empleo se aprobará en el Consejo de Gobierno del próximo martes y, según ha explicado, se trata de contratos de una duración de entre seis y ocho meses para que los municipios andaluces puedan sacar adelante distintos proyectos de recuperación tras la crisis sanitaria. Unos proyectos que van desde el mantenimiento de espacios públicos hasta la atención social, pasando por obras menores y servicios públicos básicos y que dependerán de las necesidades más urgentes que haya a nivel local.

“Hemos querido poner la lupa en las zonas con mayor riesgo de despoblación de Andalucía para ayudar a que esos pueblos se reactiven y sobrevivan. En concreto, a todos los que tienen menos de 3.000 habitantes y también en las llamadas Zonas de Inversión Territorial Integrada, las ITI, de Cádiz y Jaén. En definitiva, 165 millones de euros que van a suponer oportunidades de empleo para nuestros parados y para nuestros municipios”, ha resaltado.

Durante su declaración tras la videoconferencia que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el resto de presidentes autonómicos, ha asegurado que esto, junto a los 3.000 auxiliares de playa contratados para reforzar la prevención sanitaria en todos los municipios costeros que empiezan a trabajar mañana, demuestran que Andalucía está cumpliendo con sus compromisos y poniendo en marcha planes de empleo, unos, promovidos directamente por la Junta, y otros, de la mano con los ayuntamientos, buscando la máxima efectividad, apostando por la recuperación del empleo y el relanzamiento de la actividad económica.

“En esta tarea necesitamos un mayor apoyo del Estado y, es por eso, que reclamamos más recursos para llevar a cabo medidas para fomentar el empleo o, al menos, que no nos quiten los recursos que ya teníamos para este fin, como los 201 millones destinados a políticas activas de empleo con los que ya no podemos contar”, ha agregado.

Moreno ha incidido en la importancia de realizar test de detección del coronavirus y ha afirmado que en sectores tan importantes como el turístico, el de la hostelería o el de los hoteles se van a realizar un total de 250.000 test, al igual que ha resaltado que también se realizarán otros 120.000 test rápidos en las residencias de ancianos para asegurar que estas personas, que merecen una especial consideración, están en las mejores condiciones sanitarias posibles.

“A fecha de hoy, la Junta de Andalucía ha realizado ya más de 450.000 test rápidos entre distintos colectivos especialmente sensibles, como son los mayores que viven en residencias y el personal que los atiende, los profesionales de ayuda a domicilio, el personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las farmacias, las prisiones, los hospitales, los trabajadores de las ambulancias y los funcionarios judiciales”.

En este sentido, ha destacado que en total entre los test PCR y los de diagnóstico rápido, se han hecho más de 744.000 pruebas, a las que se van a sumar las que se van a hacer en las próximas fechas entre estos mismos colectivos, en los asentamientos, en los centros de drogodependencia, en los centros de día de mayores o en los grupos de inmigración irregular.

“Hay que trabajar combinando medidas de prevención y medidas de recuperación social y económica, con la atención puesta en la salud y en el empleo en nuestros pueblos y en nuestra imagen ante el mundo que tanto influye en nuestra economía, en nuestro bienestar y nuestro futuro. Es preciso trabajar en todos los ámbitos, y ocuparnos de la educación, de la sanidad, del turismo y de los desempleados”, ha sentenciado.

No bajar la guardia ante un enemigo como el Covid-19

El presidente andaluz ha pedido a los andaluces mantener la cautela, seguir todas las indicaciones sanitarias y no bajar la guardia ante un enemigo tan invisible como cruel como es el Covid-19.

De esta forma, ha afirmado que se acerca el momento de levantar de forma paulatina las restricciones que afectan a la vida social y económica, algo que, según, ha dicho, “va a exigir un plus de sensatez y de prudencia”. “Nadie podrá decir que los andaluces nos hemos relajado. Hemos sabido estar a la altura y hemos respondido a nuestras obligaciones como los que más”, ha agregado.

Así, ha indicado que la prueba más evidente ha tenido lugar durante este puente festivo en Andalucía, unas jornadas en la que los andaluces han sido capaces de evitar aglomeraciones, respetar las medidas de distanciamiento y seguridad también en las playas y han mostrado, una vez más, su enorme responsabilidad.

Moreno ha señalado que es el momento de sacar lo mejor de nosotros mismos, pero siempre siendo vigilantes ante el riesgo de que la pandemia desemboque en alguna especie de deshumanización, a la vez que ha asegurado que para superar esta crisis hace falta distancia física, pero también cercanía emocional, dos cosas compatibles y necesarias.

En este punto, ha aseverado que al hablar de responsabilidad y de sensibilidad debemos poner el foco en quienes más lo necesitan que son todos esos andaluces que en estos meses de crisis sanitaria se han quedado sin medios para salir adelante. También se ha referido a los mayores, a las personas con alguna discapacidad y a los que más han sufrido y están sufriendo el impacto del coronavirus. “En el proceso de recuperación de Andalucía tras el coronavirus, nadie va a quedar atrás”, ha apostillado.

Máxima coordinación entre administraciones

El presidente de la Junta ha subrayado que en esta recta final del estado de alarma el protagonismo y la gestión se devuelve a las comunidades autónomas y, es por ello, que ha hecho hincapié en que “ahora todos tenemos un nivel de corresponsabilidad importante y es importante que el Gobierno y las autonomías nos coordinemos lo mejor posible”.

Al respecto, ha asegurado que una de las principales novedades con las que nos vamos a encontrar en pocos días es la apertura de nuevo de nuestras fronteras para el libre tránsito de personas, algo que, según ha apuntado, supone un enorme incentivo para la industria turística en Andalucía y para reactivar nuestra economía. En relación con este asunto, ha anunciado que el Gobierno andaluz va a aprobar en un Consejo de Gobierno extraordinario un paquete integral de normativas para regular todos los aspectos de esta normalidad que viviremos a partir del próximo día 21 de junio.

“Ello trae de la mano un gran reto como es lograr la máxima coordinación entre administraciones que ejercemos de nuevo nuestras responsabilidades entre las que se encuentran comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales, pero también requiere de coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de la nación”.

De este modo, ha insistido en que se deben mantener bien engrasados todos instrumentos de coordinación que se han estado desarrollando estos meses, trabajando con plena colaboración, con mucho consenso y abordando asuntos muy concretos y específicos en diversas materias.

Moreno ha hecho alusión a la enseñanza y ha manifestado que los andaluces deben sentirse satisfechos porque el Gobierno ha incluido en su posición dos aspectos que para el Gobierno andaluz eran claves como es el que el próximo curso sea enteramente presencial y que se flexibilice el número de alumnos por aula.

“Para los alumnos no sólo es importante recibir clase, sino ir a clase. Aprender juntos, conviviendo, compartiendo el estímulo de los docentes y la inquietud de los compañeros, compartiendo juegos y ocio y deben hacerlo en el ambiente más adecuado, que es la escuela o el instituto, sin que los instrumentos tecnológicos necesarios para el aprendizaje a distancia puedan añadir ningún tipo de desigualdad entre unos y otros”, ha matizado.

El presidente andaluz, que ha insistido en que hay que hacer las cosas bien y más aún cuando se trata de un tema tan importante como es el de la enseñanza, ha explicado que si se trata de determinar el número de alumnos que tiene que haber por clase, lo primero que hay que tener en cuenta es que en cada municipio la realidad es distinta y que, por cuestiones de población, hay ratios menores, mientras que en otros éstas son mayores. “Una vez establecidas las condiciones generales del curso, lo conveniente es que las comunidades autónomas tengan un margen razonable para establecer, junto con los docentes, las AMPAS y toda la comunidad educativa el nivel de ocupación de las aulas y siempre bajo la premisa de mantener todas las garantías sanitarias y buscando el normal funcionamiento en las aulas”.

Moreno se ha referido a otros de los asuntos que le ha trasladado al presidente del Gobierno central entre los que destacan los ERTE, el aumento de su flexibilidad, la situación de los trabajadores que aún no han cobrado, la posibilidad de prolongar las ayudas ante meses que serán de incertidumbre, la situación de los autónomos o la necesidad de recuperar las políticas activas de empleo.

Finalmente, ha afirmado que es bueno dejar atrás los momentos que hayan podido existir de desencuentro entre las administraciones, entre ideologías y entre partidos, y ponerse todos manos a la obra con el objetivo de obtener mejores resultados.