La diputada autonómica del Partido Popular de Jaén, Ángela Hidalgo ha valorado el “gran esfuerzo”, dice, que está realizando la consejería de Cultura para “hacer lo que no hizo el gobierno socialista durante 30 años que es poner en valor el gran potencial cultural de la provincia de Jaén”. Hidalgo ha criticado que el anterior gobierno del PSOE invirtió 27 millones de euros para el Museo Íbero, “una gran cuantía que sirvió para hacer un gran edificio pero que sin un proyecto museológico ni museográfico en el que ya está trabajando el gobierno de Juanma Moreno”. Y lo peor de todo es que “los jiennenses aun seguimos esperando a que el gobierno de España incluya el museo en la Red Nacional de Museos para que pueda albergar fondos estatales”. Otra “promesa socialista que no se ha hecho realidad mientras el PSOE de Jaén permanece callado”, ha lamentado. “Es una vergüenza –ha dicho la dirigente popular- que el PSOE demuestre en cada actuación que para ellos esta provincia es un cero a la izquierda por lo que ha exigido que no venga ahora ningún socialista a darse golpes de pecho porque tendrían que estar pidiendo perdón a los jiennenses en cada intervención pública que hagan”.

Y lo mismo ocurrió con Cástulo en Linares, ha continuado la diputada autonómica. El PSOE estuvo durante diez años vendiendo sus inversiones en esta ciudad fortificada, “inversiones que nunca llegaban”, ha lamentado Hidalgo. Como era habitual “a Jaén solo llegaban promesas electorales que luego nunca se cumplían”. Ha tenido que llegar el gobierno de Juanma Moreno para que a este enclave histórico se le dé la importancia que se merece. Así el 25 de mayo “asistíamos a un nuevo desenterramiento que volvía a poner en evidencia la gran importancia de Cástulo”. Afortunadamente para la cultura de esta provincia, “ahora sí hay un gobierno que se preocupa por su puesta en valor” y es por eso que además de los 600.000 euros que se contemplan de la ITI para Cástulo se está estudiando ampliar esa partida hasta los cuatro millones de euros a través de una reprogramación de dichos fondos.

Cástulo es un yacimiento excepcional, con una riqueza patrimonial incalculable pero apenas “conocemos nada”. “Queda mucho por excavar y mucho por descubrir tras años de abandono socialista”. Para la diputada autonómica “no entendemos por qué el PSOE no quiso nunca que saliera a la luz el gran valor de este conjunto escultórico pero por fin eso se acabó y la ciudad de Cástulo podrá ir viendo la luz”. Lo que hay enterrado en Linares son siglos y siglos de historia que tardarán mucho en conocerse por completo pero “ya estamos un paso más cerca de que sea una realidad gracias al gobierno de Juanma Moreno”. Por eso, Hidalgo ha agradecido en nombre de Linares el esfuerzo y el especial trabajo de la consejera de Cultura, “por su sensibilidad mostrada por Cástulo” al igual que por toda la provincia de Jaén, que “llevábamos 30 años en los que nos vendían humo pero solo nos daban miseria y eso por fin ha cambiado”, ha finalizado.

Daniel Campos asegura que no hay dinero para Cástulo

Por su parte, el Diputado Provincial de Recaudación y Secretario General del PSOE de Linares, Daniel Campos, aseguraba esta mañana en Linares, que tanto BOJA como documentación aportada en comisiones del Parlamento de Andalucía, certifican que “la Junta ha eliminado en cien por cien de las inversiones para patrimonio histórico en Andalucía”.

En el siguiente vídeo podéis ver las declaraciones de Campos al respecto.