“La Junta ha fulminado las áreas logísticas de Linares, Andújar y Bailén, proyectos que no aparecen en la planificación mostrada por Fomento a corto plazo”, aseguran desde el PSOE de Jaén. En una moción de impulso a la acción de gobierno, que fue aprobada en marzo del año pasado, se instaba a la Junta a desarrollar la red autonómica de áreas logísticas. En 3 informes posteriores, con fechas de julio de 2019, octubre de 2019 y marzo de 2020, Fomento detalla específicamente actuaciones en los próximos 3 años en las áreas de Antequera (Málaga), Majarabique (Sevilla), Níjar (Almería) y Los Barrios y San Roque (Algeciras-Cádiz), añaden los socialistas. “En ninguno de esos documentos aparecen ni por asomo las áreas logísticas de la provincia de Jaén, que definitivamente no son una prioridad para el PP y las deja aparcadas en los márgenes del olvido”, sentencia Felipe López.

El parlamentario socialista advierte que “las notorias ausencias de Andújar y Linares” de esta planificación de áreas logísticas “es aún más incomprensible por cuanto son espacios fundamentales dentro del eje Algeciras-Bobadilla-Córdoba-Jaén-Madrid-París”, el corredor ferroviario que forma parte de la red europea del transporte de mercancías. “A pesar de esto, nos encontramos con que Andújar está ausente absolutamente. Y con que Linares también está ausente absolutamente”, reprocha.

López recuerda que en el caso de Andújar ya hay un convenio aprobado con el Ayuntamiento, así como el proyecto de plan funcional que ya tenía el visto bueno de la Agencia de Puertos y Áreas Logísticas. Sin embargo, en estos 18 meses no sólo no ha habido ningún avance más, sino que la Consejería no contempla actuaciones en un horizonte de 3 años. Respecto al área logística de Linares, en 2018 se inició la declaración de interés autonómico “y tampoco se ha vuelto a saber nada de este asunto un año y medio después”.

El parlamentario acusa al PP de querer “reescribir la historia” y considera “vergonzoso” que “no habiendo hecho nada en 18 meses, traten de apuntarse o de criticar lo hecho anteriormente por el PSOE, que sin duda podrá ser insuficiente, pero es que el balance del PP es exactamente de cero”.

En este sentido, apunta que la aportación del PP al desarrollo sostenible de Andalucía ha sido “inexistente” y pone como ejemplo precisamente el corredor ferroviario de Algeciras-Bobadilla. “Si el PP no vuelve a boicotear los Presupuestos Generales del Estado, habrá dinero para que ese eje se desarrolle. En los anteriores, boicoteados por el PP, había 400 millones. En todos los años del PP, hubo 180 millones, de los que sólo se ejecutaron 15. Ésta es la apuesta de la derecha por la movilidad sostenible, la generación de riqueza y la creación de empleo”, ironiza.