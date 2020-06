La Universidad de Jaén ha reanudado las prácticas académicas externas presenciales de su alumnado, que quedaron interrumpidas el pasado 13 de marzo ante la situación provocada por la pandemia por COVID19.

Esta reanudación se realiza atendiendo escrupulosamente a las directrices que se contengan en las distintas fases del plan para la transición hacia una nueva normalidad, respecto a los criterios de movilidad dentro de Andalucía o de otras comunidades autónomas, si las prácticas se realizan en ellas.

En este sentido, durante la transición a una nueva normalidad solo se podrán llevar a cabo estas prácticas en aquellas áreas de actividad autorizadas por el Gobierno Estatal y Autonómico, quedando fuera las previstas en centros sanitarios.

Además, su reanudación no significa que se abandonen las prácticas que se vienen desarrollando de forma telemática, sino que los dos modos se podrán desarrollar simultáneamente o en combinación. De hecho, las prácticas académicas externas deberán desarrollase prioritariamente de forma telemática o adaptarse a una modalidad semipresencial, y como última opción, se desarrollarán de forma presencial. En cualquier caso, para la realización de prácticas externas presenciales deberán estar de acuerdo la entidad colaboradora y el estudiante.

Asimismo, solo se autorizan prácticas académicas externas, presenciales o no presenciales, en empresas que no se encuentren afectadas por un procedimiento de regulación de empleo, excepto si éste está ligado a una parte específica de la empresa, no relacionada con la actividad formativa que desarrollará el estudiantado.

Esta reanudación tendrá en cuenta que las prácticas académicas externas, que se desarrollen en empresas o entidades externas a la Universidad, no impliquen la presencia en los recintos universitarios, sino en entidades tanto públicas como privadas que estén retomando su actividad de forma presencial, respetando siempre las medidas sanitarias que estén establecidas en dichas empresas o entidades, y el informe de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social con motivo de la declaración del estado de alarma. “En el procedimiento de asignación de prácticas académicas externas deberá rubricarse por las partes interesadas, alumnado y empresa o entidad colaboradora, un documento donde debe existir una referencia explícita al compromiso de ésta en lo referente a seguridad y prevención de riesgos laborales, cuya rúbrica será requisito imprescindible en todas las prácticas desarrolladas”, indica que el Vicerrector de Transferencia de Conocimiento, Empleabilidad y Empleo de la UJA, Pedro Pérez.

Por su parte, la Vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas, Hikmate Abriouel, añade que las prácticas académicas externas en instalaciones de la Universidad de Jaén podrán desarrollarse únicamente en modalidad no presencial. Asimismo, en el caso de prácticas académicas externas curriculares en títulos que dan acceso a profesiones reguladas, Hikmate Abriouel señala que las mismas estarán sujetas al esquema establecido, en su caso, por las Consejerías de la Junta de Andalucía competentes en la materia, así como a las recomendaciones y acuerdos alcanzados por las conferencias nacionales de Decanos/as, a fin de que las competencias adquiridas por el estudiantado sean similares en todo el territorio