La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha vuelto a reclamar a toda la ciudadanía jiennense que mantenga el ejercicio de responsabilidad y autocontrol en el cumplimiento de las medidas vigentes en la fase de desescalada. El llamamiento se dirige especialmente a los más jóvenes, después de constatar un incremento del incumplimiento de la distancia de seguridad entre este colectivo. Por ello, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil patrullarán de manera más habitual en plazas y calles frecuentadas habitualmente por jóvenes para evitar aglomeraciones y recordar que las reuniones en zonas públicas como parques no están permitidas: “Todos debemos seguir las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus. Es necesario que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad individual y mantegamos todas las precauciones y medidas necesarias”, ha asegurado Catalina Madueño.

Al hilo, la subdelegada recuerda que la orden ministerial que regula la fase 1 de la desescalada establece como están autorizadas la reunión de un grupo de hasta diez personas, ya sean familiares o amigos, pero que estos encuentros deben realizarse en entornos privados, como domicilios o terrazas: “Es muy difícil establecer la cadena de un posible contagio si esas reuniones se realizan, por ejemplo, en el banco de un parque. Sería imposible controlar quién se ha sentado antes y quién se ha sentado después. Es lo que la ciudadanía en general, y los jóvenes, en particular deben comprender sobre este asunto”, ha remarcado Catalina Madueño.

La subdelegada ha explicado la importancia de que se cumplan las normas porque si no se hace, “estaremos obligados a dar pasos atrás que nos lleven de nuevo a todos al confinamiento”. “Confío en la responsabilidad y la solidaridad de un colectivo que es consciente del riesgo que su comportamiento conlleva para los suyos y los demás”, ha añadido. Catalina Madueño ha insistido en que la pandemia aún está entre nosotros. “Incumplir las normas de distanciamiento social pone en peligro el trabajo de toda la sociedad; pero también a ellos mismos y a sus familiares”, ha asegurado.

Al respecto, la subdelegada ha aclarado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan, como lo hacen siempre, con firmeza y proporcionalidad y en estrictos parámetros de legalidad. “Se reforzarán las medidas preventivas y de control si es preciso para seguir protegiendo la salud pública”.

En otro orden de cosas, Catalina Madueño ha remarcado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están prestando su apoyo a los ayuntamientos en el control de aforos en establecimientos de restauración en estos primeros días, "de manera que podamos ayudarles a hacer cumplir las ordenanzas de competencia municipal en este ámbito, si bien la apertura de este tipo de locales, unido a la climatología, está siendo gradual", ha apuntado, y ha llamado la atención "sobre las consecuencias que conllevaría para la economía tener que volver atrás".

