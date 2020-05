El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publica hoy la inclusión de la In- dicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Aceite de Jaén’ en el registro europeo de Denominaciones de Origen (DO) e IGP tras concluirse el proceso de solicitud impulsado desde el sector y que ha contado con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Con este reconocimiento por parte de Bruselas, los aceites de oliva virgen ex- tra que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de esta IGP cuentan con el aval de la Unión Europea (UE) a su excelencia. Este respaldo a nivel comunitario conlleva un impulso al posicionamiento de los pro- ductos que ampara ‘Aceite de Jaén’, por lo que se espera que repercuta de for- ma positiva en la renta de los agricultores y responsables de industrias y em- presas implicadas en el proceso de producción de este alimento de calidad di- ferenciada.

Entre otras acciones, esta IGP podrá acogerse a las líneas de apoyo que ofre- ce la Consejería de Agricultura dirigidas a los alimentos y bebidas amparadas por denominaciones de calidad y podrá participar de la mano de la Junta de Andalucía, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, en las múltiples fe- rias del sector agroalimentario en las que cooperan los Consejos Reguladores de las denominaciones andaluzas para poner en valor su oferta gastronómica.

La propia consejera Carmen Crespo mantuvo un encuentro a principios de año con los representantes de la Fundación de Productores de Aceite de Oliva de Jaén, a quienes trasladó el apoyo de la Consejería para lograr el éxito de esta iniciativa y con quienes comentó que la Junta contribuiría además a la promo- ción de los aceites de esta IGP y con la cesión de una sede física para su Con- sejo Regulador. Asimismo, el respaldo del Gobierno andaluz se ha materializa-

do ya en los trámites que ha realizado Agricultura para solicitar la protección nacional transitoria de estos productos con el fin de que puedan utilizar ya el distintivo de la mención de calidad en la campaña 2020-2021.

Con esta nueva denominación de calidad andaluza relativa a aceites de oliva virgen extra, la Comunidad Autónoma suma un total de 13 menciones (12 De- nominaciones de Origen Protegidas -DOP- y una Indicación Geográfica Prote- gida) del sector oleícola de Córdoba (4), Málaga (1), Sevilla (1), Granada (2), Cádiz (1) y Jaén (4). En concreto, la provincia jiennense reúne a las DOP ‘Sie- rra de Cazorla’, ‘Sierra de Segura’ y ‘Sierra Mágina’, a las que se suma la nue- va IGP ‘Aceite de Jaén’.

Detalles del producto ‘Aceite de Jaén’ ampara aceites de oliva virgen extra elaborados en la provin- cia de Jaén a partir, principalmente, de aceitunas de la variedad picual, autóc- tona de la zona y que representa más del 90% de la superficie oleícola de la provincia jiennense. Como variedades secundarias, se permite el uso de man- zanilla de Jaén, royal de Cazorla, carrasqueño de Alcaudete, hojiblanca, arbe- quina y picudo.

Los productos protegidos se caracterizan por tener un aroma con matices a hortalizas u otros vegetales como hojas o hierbas verdes y notas frutales des- tacadas. Y, en cuanto al gusto, presentan un amargor y picor bastante marca- dos.

