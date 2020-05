La Diputada Autonómica del Partido Popular de Jaén, Ángela Hidalgo, ha indicado que, “el Grupo Parlamentario Popular Andaluz, presentó una iniciativa parlamentaria que fue sometida a la consideración de la Comisión de Fomento el pasado 11 de marzo y que tras las aportaciones de otras fuerzas políticas, resultó finalmente aprobada por unanimidad”.

“En esta Proposición, bajo el titulo, “Medidas frente al desmantelamiento ferroviario de Jaén”, reivindicábamos del Gobierno Central la modificación de los trayectos y servicios prestados por este tren de Media Distancia que une las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz”. La diputada señala que “hemos comprobado como el ministerio no ha escuchado las peticiones de las fuerzas políticas y ha vuelto a dar otra estocada al sistema ferroviario de Jaén”. En el mismo sentido ha manifestado que esta decisión demuestra “la nula influencia de los socialistas jiennenses en el gobierno central, ya que han sido sus propios compañeros de Madrid los que han hecho oídos sordos a peticiones avaladas con el voto de los parlamentarios jiennenses”. Para el PP de Jaén esta nueva decisión avala que “las reuniones que los socialistas han mantenido con Renfe y ADIF poco menos que han sido puro teatro y a la vista de que Jaén después de esas reuniones sigue perdiendo servicios ferroviarios, quizás lo mejor sería que no se reuniesen más, porque están obteniendo el efecto contrario al que buscaban”.

Según señala la parlamentaria popular, para realizar los planteamientos aprobados en la iniciativa parlamentaria, “nos servía de fundamento y apoyo las conclusiones sentadas en el Informe o Estudio sobre la situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén, elaborado por expreso mandato de la Diputación Provincial por el Consejo Económico y Social de nuestra provincia, aconsejando dicho estudio la salida de, al menos, dos trenes de Media Distancia desde la Estación Linares-Baeza y otros dos desde Jaén, pues con ello se abarcaba el mayor ámbito territorial posible”. Y en estos meses en los que se va a proceder a la realización de obras de conexión y que “conllevará el aislamiento ferroviario de la capital, lo que todos los grupos le pedimos al ministerio era que las salidas tanto dirección Madrid, como dirección Sevilla se efectuasen desde Linares-Baeza y así ofrecer estos servicios ferroviarios a más población de la provincia”.

Apunta Hidalgo que, “con esta simple medida, que no supone inversión alguna se podrían beneficiar más de 200.000 jiennenses residentes en la zona Norte de Jaén, municipios como Linares, Úbeda, Baeza, Bailén, Guarromán, La Carolina, Torreblascopedro, Jabalquinto, etc., que no se verían obligados a trasladarse hasta Jaén o Espelúy para tomar este tren.

Continúa la popular, manifestando que el inicio de las obras de diversa consideración en el tramo ferroviario entre Grañena y la capital de Jaén, con una duración prevista de seis meses, viéndose con ello afectado el recorrido de los cuatro trenes diarios de Media Distancia que unen Jaén con Cádiz, y el Sr. Ábalos, haciendo oídos sordos, a lo acordado y aprobado por todos los partidos políticos en el Parlamento de Andalucía, decide que desde el próximo 18 de Mayo los cuatro trenes de Media Distancia Jaén-Cádiz tengan salida desde Espelúy”.

Hidalgo ha expuesto que, “por tercera ocasión, este Gobierno social-comunista con el Sr. Ábalos y los Sres. Sánchez e Iglesias a la cabeza, ignoran y ningunean a más de 200.000 jienenses que por puro y mero capricho del Ministro verán gravemente afectados sus intereses y derechos legítimos. En primer lugar, el primer aviso nos llegó con la supresión del Tren Talgo Granada-Madrid, con parada en Estación Linares-Baeza, el segundo aviso con la amenaza en ciernes de la supresión del Tren Torre del Oro que une Barcelona con Sevilla, realizando parada en diversas estaciones de Jaén, y por último, el tercer aviso con este grave incumplimiento de la voluntad popular expresada en el Parlamento decidiendo que los cuatro trenes tengan salida desde Espelúy y no desde la Estación Linares-Baeza, tal como se aprobó en el Parlamento”.

Un nuevo varapalo que a esta Diputada, como representante de miles de jiennenses, me duele e indigna, hasta el punto de manifestar que estoy dispuesta a hacer lo que resulte necesario para que por este Ministerio de Transportes no se nos vuelva a ningunear ni un sólo minuto más a los más de 600.000 jienenses que nos sentimos abandonados y traicionados por este Gobierno de España. “Si es necesario para la recuperación de esas tres medidas estoy dispuesta hasta a encadenarme a las puertas del Ministerio, a las puertas del despacho del Sr. Ábalos”.

“Sr. Reyes, desde el PP de Jaén le preguntamos si esta decisión del Ministro de Transportes es también un bulo o una fake news, ni la supuesta supresión del Torre del Oro, ni estas medidas contrarias a la voluntad de los andaluces son un bulo ni una falsa noticia, al máximo dirigente socialista en nuestra provincia, no le queda ni un ápice de dignidad política, debía presentar de forma inmediata su dimisión como Presidente de la Diputación pues no es digno merecedor del cargo que ocupa” – señala Hidalgo -. “Y es que con esta decisión los propios socialistas le cruzan la cara al Sr. Reyes quien se vanagloria del Estudio elaborado por el CES y éste es sistemáticamente vulnerado por el propio PSOE a través del Sr. Ábalos”.

Finaliza la popular, exigiendo al PSOE de Jaén que, “defienda los intereses de los más de 600.000 mil jiennenses y que reivindiquen al Gobierno social-comunista de España, el cumplimiento de esa Proposición No de Ley haciendo que los cuatro trenes de Media Distancia Jaen-Cordoba-Sevilla-Cádiz, durante los 6 meses de la ejecución de las obras tengan salida desde la Estación Linares-Baeza y una vez finalizadas dichas obras y a resultas del incremento, o no, del número de pasajeros se acuerde con carácter permanente o definitivo la salida de dos de los cuatro trenes desde dicha estación”.