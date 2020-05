La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible aplau- de el último paso dado por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Aceite de Jaén’ hacia su inclusión definitiva en el registro europeo de Denominaciones de Origen (DO) e IGP, un reconocimiento que otorgará protección comunitaria a los productos amparados por esta marca de calidad andaluza.

A finales de abril ha concluido sin incidencias el período de tres meses desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) establecido para que las autoridades de un estado miembro o de un tercer país, así como cualquier persona física o jurídica que tenga legítimo interés y se haya estable- cido en un tercer país, pudieran presentar una notificación de oposición a la in- corporación de esta mención de calidad en el registro.

Dado que Bruselas ha informado de que no se ha registrado ninguna alegación a la introducción de esta mención de calidad en el listado europeo, el único trá- mite que queda pendiente para su reconocimiento oficial como IGP es su publi- cación en el DOUE, que podría tener lugar este mismo mes de mayo.

El reconocimiento comunitario de la IGP ‘Aceite de Jaén’ contribuirá a mejorar el posicionamiento de los productos que ampara y, por tanto, podrá servir de herramienta para mejorar la rentabilidad de los agricultores, almazaras y em- presas comercializadoras implicadas en la cadena de producción y venta a ni- vel internacional de este alimento. Además, como ya transmitió la consejera Carmen Crespo a los representantes de la Fundación de Productores de Acei- te de Oliva de Jaén a principios de año, el Gobierno de Andalucía colaborará también con la cesión de una sede para el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida y en la promoción de los aceites de oliva virgen extra

protegidos por esta denominación como ya se viene haciendo desde la Conse- jería para poner en valor las ventajas de apostar por alimentos de calidad dife- renciada como garantía de sabor y excelencia en la mesa.

Crespo ha mostrado ya su respaldo a los productores que han apostado por impulsar esta marca de calidad jiennense que se encuentra ya muy cerca de ser la primera Indicación Geográfica Protegida de aceite de oliva virgen extra de España. Este apoyo del Gobierno autonómico se viene plasmando, entre otras acciones, en los trámites realizados por el Departamento de Agricultura de la Junta de Andalucía para la publicación de la Orden por la que se aprueba el funcionamiento del Consejo Regulador de esta IGP. Además, también ha gestionado la solicitud de la protección nacional transitoria de estos productos con el fin de poder utilizar ya el distintivo de ‘Aceite de Jaén’ en la campaña 2020-2021.

Pasos para el reconocimiento de una DO o IGP El procedimiento para lograr el reconocimiento de una mención de calidad a ni- vel comunitario, ya sea una Denominación de Origen o una Indicación Geográ- fica Protegida, comienza con el acuse de recibo del expediente por parte de la Comisión Europea, encargada de evaluar la solicitud de registro.

Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos por Bruselas, se publica en el DOUE el Documento Único y la referencia web al Pliego de Condiciones, iniciándose así el plazo de tres meses para presentar oposiciones por parte de entidades europeas e internacionales. En caso de registrarse alguna postura en contra, vuelve a comenzar otro plazo de tres meses para que el país que presenta la solicitud y el país que se opone a su inclusión en el registro de de- nominaciones de calidad puedan alcanzar un acuerdo.

Finalmente, la Comisión Europea toma la decisión de registrar la DO o IGP o de denegar su petición en base a las circunstancias que hayan ido acaeciendo en los últimos trámites y se publica la conclusión en Diario Oficial de la Unión Europea.

comparte! 0 Buffer