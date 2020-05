Estos días la derecha insolidaria de España, más neoliberal que cualquiera, trata de defender lo indefendible: lo privado y el negocio en tiempo de crisis general y encima quedar bien. El señor Almeida, que esta vez sí había tenido una actitud sensata como alcalde de Madrid, trataba la otra noche torturando las cifras para negar los enormes recortes en la sanidad madrileña. Ese mismo día ya salía en los medios que los hospitales privados ofrecían sus servicios a quien pasaba por caja. Ante esta realidad de muertes y sacrificio de la sanidad pública conviene mirar los datos.

Empecemos recordando que las pólizas de la sanidad privada no incluyen la atención para epidemias y otros desastres, eso queda para la sanidad pública. La empresa sanitaria privada que, aunque dicen gestionar mejor todo incluido lo público, dicen que no son “oenegés” que servicios que presten que pasen por caja, ya llueva o diluvie. Así que cuando surgió el COVID 19, la empresa HM con 17 hospitales y 21 policlínicas presionó a su plantilla que se pidiera las vacaciones ahora que por lo de la pandemia no había negocio. Por las mismas fechas Marta Villanueva por IDIS Instituto para el Desarrollo Integral de la Sanidad, pedía ayudas para la sanidad privada ante la quiebra como cualquier otro sector. Al mismo tiempo Carlos Rus en nombre ASPE, la patronal de la sanidad privada, decía que tenían disponibles 2.200 camas de UCI disponibles que pagando se podrían ocupar. Hablaba del 75% de la factura, exención de gastos de S.S. de su personal, atraso o bonificación por la retención de IRPF, exención del IBI y financiación de material. Como no podía ser de otra forma la dicha patronal ante la situación de alarma y la posible nacionalización por el gobierno, han vuelto a la oferta. Es cierto que en determinadas autonomías vienen colaborando, de las que desconozco en qué condiciones No se deben olvidar las distintas condiciones de nacionalización por necesidades sociales. Claro que si se usaran esas posibilidades, menuda la que caería al gobierno “por dictatorial”. Otro aspecto son los laboratorios privados, que como Cruz Blanca o Teknón de Barcelona, venden test de prueba por 200 ó 230 euros.

Ahora volvamos a los datos tal como se pueden buscar sin que la visión interesada trate de tapar los precedentes reales. El señor Casado en el propio parlamento trató de defender las privatizaciones recordando que los ciudadanos, en cuanto trabajadores, también son seres privados. No aclaró si tienen las posibilidades de enriquecerse tanto como los dueños de la sanidad privada. Tampoco se le ocurrió preguntarle a la señora Ayuso lo que podría encontrar en la memoria de ASERMAS, organismo de información donde surgen los datos que añado. En Madrid a principio de 2.019 los recursos disponibles eran 54.531 millones, mientras en 2.010 eran de 55.433 por lo que han disminuido pese al incremento de la población a atender y la subida de los costes en todas las partidas. También se puede en los recursos previstos por paciente. Ello lógicamente se ha traducido en el descenso de personal sanitario y camas de hospital disponibles. La media del Estado en recursos por paciente es de1.260 euros. Mientras en Madrid, la comunidad autónoma más rica, es de 1.228 euros por persona. Euskadi es de 1.670 euros, Navarra 1.630 euros, Asturias 1.586 euros. Hay aún más secuelas de las privatizaciones en Madrid. Dentro de la red sanitaria pública madrileña hay varios hospitales como los de Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos y el de Villalva con gestión privada que se incorporaron después a la atención del COVI 19 y acaban pidiendo que los pacientes paguen sus medicinas.

Estos son algunos de los datos sobre la pandemia en España. Unos se refieren a los precedentes de las privatizaciones, otros a los recortes que en lo público se ha venido haciendo, otros a la manipulación de los datos, epidemia tal vez más grave que condiciona la solidaria salida. Frente a ella es muy necesaria la información rigurosa y dotar de memoria a la ciudadanía para que no olvidar el deterioro de la PÚBLICO y los infundios por quienes lo han causado para ocultar culpas