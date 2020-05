El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén celebra mañana el Día Internacional de la Matrona. En esta ocasión no habrá acto presencial, estaba previsto un encuentro regional junto a la Asociación Andaluza de Matronas, que a causa de la crisis sanitaria no puede llevarse a cabo. No obstante, desde la institución colegial reconocen la encomiable labor que desarrollan las especialistas en Obstetricia-Ginecología, especialmente en este contexto de pandemia, dando cobertura, con escasos medios, a todas las mujeres de la provincia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jaén también se ha unido a esta celebración y el Castillo de Santa Catalina lucirá mañana de color rosa, en honor a las matronas jiennenses. También está previsto que se unan al reconocimiento público a la labor de los profesionales de la enfermería otras instituciones públicas como la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno o la Delegación del Gobierno en Jaén; organismos como el Obispado y la Universidad de Jaén, la Institución Ferial o entidades privadas como la Caja Rural o Diario Jaén, entre otros. Así, está previsto que diferentes edificios públicos y monumentos luzcan de color azul el próximo 12 de mayo, jornada en la que se conmemora el Día Internacional de la Enfermera. “Son dos celebraciones muy próximas en el tiempo, mañana y el día 12, con las que queremos aprovechar para dar impulso, aliento y reconocer la labor que desarrollan siempre las enfermeras y con más razón en este difícil contexto que estamos viviendo”, informa el presidente del colectivo, José Francisco Lendínez Cobo.

Por su parte, la vocal de Matronas de la institución colegial, Isabel María Quesada Chica, recuerda la falta de especialistas y la necesidad de que cada centro de salud cuente con una matrona. “Esta crisis ha evidenciado más si cabe la falta de personal especializado. Eso nos incluye a las Matronas: Hospitales en los que se trabaja por debajo de los mínimos establecidos y en Atención Primaria hay centros de salud sin matrona o con matrona cada 15 días o un día a la semana”, apunta Quesada Chica.

En la actualidad hay 76 matronas trabajando entre Atención Primaria y Atención Especializada. “La ratio en Jaén es bajísima. Cada matrona atiende a una media de 2.723,9 mujeres, teniendo en cuenta que la población femenina jiennense es de 2017.017 con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años”, manifiesta.

En Atención Primaria desarrollan su labor 20 matronas, 5 en la capital y 15 en la provincia (Distrito Jaén Norte: 5 matronas, Distrito Jaén Sur: 3 matronas y Distrito Jaén Nordeste: 7 matronas).

En Atención Especializada (hospitales) trabajan 56 especialistas: 26 en el Complejo Hospitalario de Jaén; 11 en el Hospital de San Juan de la Cruz; 8 en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y 11 en el Hospital de San Agustín de Linares.

El desempleo afecta a cerca del 38 por ciento de las especialistas. Respecto al número de partos, en Jaén capital hay una media de 5,4 partos al día; en Úbeda, 2,9; en Linares, 2,6 y en Andújar 1,3 partos al día.

“La carencia de matronas, principalmente en Atención Primaria, en menor medida en Atención Especializada, es y ha sido una constante en la provincia desde hace años”, ha añadido la vocal.