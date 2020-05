La Junta de Andalucía ha repetido 2.225 test rápidos de coronavirus en residencias de mayores y de personas con discapacidad de la provincia de Jaén. Los profesionales sanitarios han regresado a 27 centros jiennenses para volver a realizar un muestreo entre los residentes y los trabajadores con la finalidad de realizar un seguimiento de la evolución del Covid-19 y ratificar que no existen nuevos casos de contagio o detectar nuevos positivos asintomáticos que se encontraban en periodo de incubación. Son residencias de personas mayores o con discapacidad en la que se detectaron casos de Covid-19 en el anterior muestreo. Esto hizo que se pusieran en marcha los protocolos de aislamiento de las personas contagiadas, tanto residentes como trabajadores. En cambio, la Consejería de Salud y Familias vuelve a estos centros para constatar que esos casos que no presentaban sintomatología y que se detectaron con anterioridad no han ocasionado nuevos contagios.

De esta manera, los profesionales sanitarios del Distrito Jaén Norte o, lo que es lo mismo, el que comprende las comarcas de Linares, La Carolina y Andújar han realizado 366 pruebas rápidas en residencias de personas mayores o con discapacidad. En Jaén-Jaén Sur, es decir, en la capital y su área metropolitana y los municipios que comprenden la Sierra Sur, con Alcalá la Real como referencia se han hecho 1.547 pruebas, mientras que en el Distrito Sanitario Nordeste, que tiene a las comarcas de La Loma, Las Villas y las sierras jiennenses como referencia, se han realizado 313 pruebas.

Después de analizar los resultados, existen 77 nuevos casos positivos entre residentes y 32 entre trabajadores. En ellos, ahora se ha detectado el Covid-19, pese a que en el anterior muestreo dieron negativo. No obstante, se les ha repetido el test porque en su centro sí que se localizaron otros casos. La Consejería de Salud y Familias ha establecido los protocolos de aislamiento pertinentes entre los residentes y los empleados, una vez encontrados estos nuevos casos, para evitar que el virus se extienda en la residencia de mayores y personas con discapacidad, que forman parte de la población más sensible ante este virus y a la que más hay que proteger.

Además de estas 2.225 pruebas rápidas que se han vuelto a realizar en 27 centros residenciales de la provincia jiennense, la Consejería de Salud y Familias lleva realizados 10.159 pruebas de coronavirus en Jaén. En una primera fase, se hicieron 9.723 test, de los que 5.327 fueron a residentes y 4.396 a trabajadores. Luego, hubo una segunda fase, que contó con 436, de los que 336 fueron a mayores y personas con discapacidad y 100 a trabajadores. Ahora, con estos 2.225 más se pretende mantener un estricto control en estos centros para proteger del Covid-19 a la población más vulnerable.