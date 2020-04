La Diputada Autonómica del Partido Popular de Jaén, Ángela Hidalgo, ha mostrado su asombro por las declaraciones del diputado socialista, Felipe López, quien “ha intentado sacar pecho por las ayudas a los entes locales para el desarrollo de políticas sociales, pero ha olvidado que ese fondo se aprobó el 17 de marzo por el gobierno de su líder Sánchez y a día de hoy no ha llegado ni un euro”. En este sentido los populares lamentan que estemos ante “una política de postureo por parte del PSOE, cuando lo que las familias jiennenses necesitan no son anuncios y bonitas palabras, lo que necesitan es que cuanto antes ese dinero llegue y se ejecuten las ayudas para que los sectores más vulnerables puedan ver mejora su situación”.

Desde el PP de Jaén han indicado que efectivamente el gobierno anunció a mediados de marzo que aportaría un fondo extraordinario a las Comunidades Autónomas, “pero ha pasado un mes y medio y no sabemos cuando llegara ese dinero, por lo que invitamos al diputado socialista Felipe López a que exija a su lider Sánchez y a su socio Iglesias que cuanto antes envíen el dinero para ayudar a los colectivos más necesitados”.

Hidalgo ha señalado que “cuando menos las declaraciones de los dirigentes socialistas son llamativas, ya que hacen una valoración y destacan el enorme compromiso y sensibilidad del gobierno de España, pero se olvidan de decir que hasta ahora esa enorme sensibilidad se ha quedado en papeles, porque en realidad euros no han enviado ningunos”. El PP de Jaén ha lamentado que López quiera dar lecciones y que nos venga a decir que la Junta debe tomar nota del buen hacer de Sánchez, “seguro que ha sido un lapsus de los tantos que tienen ahora los socialistas, porque hablar de buen hacer y de Sánchez es incompatible al a vista de los acontecimientos”. Hidalgo ha remarcado que “quizás debe ser al revés y debe ser el gobierno de la nación quien debe aprender del gobierno de Juanma Moreno a la hora de gestionar una crisis y a la hora de poner en marcha medidas de apoyo a los colectivos”.

La diputada popular ha recordado a a Felipe López que los 2,1 millones a los que se refiere y que se reparten en 1,2 millones para la Diputación, 390.000 para el Ayuntamiento de Jaén, 198.000 para Linares,127.000 para el municipio de Andújar, 83.000 para Martos, 118.000 para la ciudad de Úbeda y 74.000 para Alcalá la Real, “efectivamente son cantidades asignadas por el gobierno de la Junta y que dado que Sánchez e Iglesias aun no han enviado el dinero, Juanma Moreno ha decidido adelantar el dinero y por eso los municipios y la Diputación de Jaén van a recibir de forma inmediata, quizás si tuviésemos que esperar a que el gobierno de Estaña enviase el dinero, aun nos quedarían muchas semanas para que los ayuntamientos dispusiesen de esos fondos”. Los populares han querido “agradecer al gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno que una vez más haya demostrado su sensibilidad con los colectivos mas vulnerables y haya adelantado ese dinero a los entes les locales para que refuercen sus políticas sociales, esta actitud es la que debería tomar el Sr. Sánchez”.

Para finalizar Hidalgo ha pedido a López que “aunque sea por una vez los socialistas realicen un alarde de honestidad y dirijan sus peticiones y sus exigencias a quien de verdad esta fallando a los andaluces y a los jiennenes, que por una vez oigamos a un socialista de Jaén pedir algo para nuestra provincia a sus lideres, que lo hagan tranquilamente estamos seguros de que ni Sánchez ni Iglesias se lo van a tener en cuenta”.