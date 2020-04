El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén ha aprobado este lunes la Guía para la adaptación de la docencia y evaluación en la Universidad de Jaén ante la situación excepcional provocada por el covid-19 durante el curso académico 2019/20’, que servirá de marco de referencia en la UJA para las modificaciones metodológicas y de los sistemas de evaluación que afectarán a cada una de las asignaturas de los títulos oficiales de grado, máster y también al doctorado.

Dicha guía establece tanto los aspectos relativos a la adaptación de la docencia, como los relativos a clases prácticas, la adaptación de la evaluación, la tutorización y defensa de los trabajos fin de título, la tramitación y defensa de las tesis doctorales, principalmente.

Sobre la adaptación de la docencia, el calendario académico para estudios de Grado y de Máster durante el curso 2019-2020 se mantiene, aunque se contempla la posibilidad de que se pueda extender el curso académico hasta 3 semanas en el mes de septiembre. Además, la adaptación de la docencia presencial a la modalidad virtual puede implicar tanto el uso de actividades sincrónicas como asincrónicas. Los horarios de las asignaturas establecidos en la programación docente se deberán mantener, evitando así su solapamiento. Se garantizará la atención a las tutorías, recomendándose la grabación de clases para el alumnado internacional, debido a la diferencia horaria.

El profesorado, en coordinación con los Departamentos y los Centros (y sus Comisiones de Garantía de Calidad), y contando con la opinión del estudiantado y de los representantes del mismo en los órganos colegiados, será el responsable de elaborar una adenda a las guías docentes de las asignaturas de los diferentes títulos de Grado y de Máster, en las que expondrán los cambios que de manera general se han introducido en las metodologías docentes y, en su caso, en los contenidos académicos, así como en los sistemas de evaluación.

Por lo que respecta a las clases prácticas, en el caso de las prácticas curriculares desarrollas en la UJA, aquellas realizadas que hasta la fecha del confinamiento hayan permitido alcanzar un volumen razonable de resultados de aprendizaje que garanticen una adquisición suficiente de competencias (50% mínimo de las prácticas programadas), se considerarán como realizadas, completándose con metodologías formativas alternativas. En casos excepcionales se aplazarán hasta la reanudación de la actividad docente presencial, realizándose de forma intensiva y programada hasta finales del año 2020.

En el caso de las prácticas curriculares externas, las que no se puedan implementar tendrán como alternativa sustituir el periodo de prácticas o, en su caso, complementar el tiempo de prácticas ya realizado, por una formación no presencial centrada en el entrenamiento en las competencias que el estudiantado obtiene con la asignatura de prácticas curriculares en modalidad presencial; o bien aplazar la realización de las prácticas que no se han podido iniciar, recién iniciadas, o aquellas a las que de forma excepcional no se le pueda aplicar lo anterior, hasta la reanudación de la actividad docente presencial. Estas prácticas aplazadas se realizarán de forma intensiva durante el próximo curso sin necesidad de una nueva matrícula. Por último, las prácticas extracurriculares han quedado interrumpidas temporalmente excepto aquellas que se puedan implementar en la modalidad no presencial.

Evaluación

En el apartado de la evaluación, la Universidad de Jaén ha decidido desarrollar un plan de contingencia basado en la evaluación no presencial, adaptando los diferentes escenarios y ofreciendo distintas herramientas. Sin embargo, no descarta la realización de algunas pruebas presenciales, mínimas e imprescindibles, cuando la situación sanitaria lo permita y siempre y cuando se avise con suficiente antelación al estudiantado para garantizar su movilidad.

Sobre el sistema de evaluación, siempre que sea posible, la UJA recomienda optar por una evaluación continua, a lo largo del proceso de aprendizaje (actividades, seminarios, proyectos, exposiciones, etc.), siempre velando por la coherencia de la carga de trabajo del estudiantado en esta modalidad de evaluación. Como opciones para sustituir el examen final la UJA propone, dependiendo de la tipología de las asignaturas y de si se trata de asignaturas de primer o segundo cuatrimestre, sustituir el examen presencial por actividades de evaluación continua, por examen online o por entrega de trabajos.

Así, las distintas alternativas de evaluación en la modalidad no presencial, en el caso de la evaluación continua, serían foros (plataforma ILIAS), elaboración de blogs, wikis, presentaciones individuales grabadas por el estudiantado, estudio de casos, entrega de trabajos o informes, o pruebas tipo test seleccionadas aleatoriamente; para el caso de la evaluación online, la evaluación oral mediante vídeollamada (Google Meet), examen oral en grupos pequeños, evaluación escrita mediante aplicaciones de test o videos interactivos, preguntas cortas de desarrollo temporizadas y aleatorizadas, o preguntas de análisis crítico; respecto a la evaluación mediante entrega de trabajos, la evaluación de trabajos académicos y de proyectos.

Para facilitar el proceso de adaptación de la actividad docente y de evaluación, la Universidad de Jaén ha puesto en marcha iniciativas para fortalecer la formación del profesorado y orientar al estudiantado ante esta situación excepcional. Así, se ha elaborado una serie de materiales de ayuda y formación para la adaptación de la docencia al entorno virtual y para la adecuación de los escenarios de evaluación presenciales a los diferentes procedimientos de evaluación y trabajo en remoto, teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas de la propia UJA. Para ello, se ha habilitado un espacio en la página web de la Universidad de Jaén en el cual están disponibles las guías, vídeotutoriales y webinars de aplicación por el profesorado y estudiantado sobre la docencia virtual, así como documentos que recogen preguntas frecuentes y resolución de dudas. Además, la UJA ofrece asesoramiento personalizado tanto a profesorado como a estudiantado para resolver las dudas relacionadas con la docencia virtual a través del Servicio de Docencia Virtual y del Servicio de Informática.

“La necesidad de adaptación de la docencia presencial al formato virtual requiere un gran esfuerzo tanto por parte del profesorado como del estudiantado. Esta adaptación ha tenido que producirse de manera repentina en la situación excepcional en la cual estamos inmersos, multiplicando el esfuerzo, y la necesidad de utilización de recursos tecnológicos, metodológicos e informáticos. Sin embargo, la gran responsabilidad y racionalidad demostrada por la comunidad universitaria en esta situación de emergencia está permitiendo el desarrollo de la docencia de la mejor forma posible”, ha asegurado el Rector, Juan Gómez Ortega.