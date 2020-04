La situación actual de crisis sanitaria debida a la pandemia mundial provocada por el COVID-19,está teniendo un evidente impacto social y económico en una parte importante de la población linarense. Familias y entornos vulnerables que ya vivían en un estado de desventaja social y de crisis económica permanente han visto agravadas sus circunstancias durante el necesario confinamiento. La particularidad de que esta crisis sanitaria tenga un fuerte componente comunitario tanto en su origen y desarrollo como en las soluciones atajadas para su manejo, sostiene aún más el argumento de que han de valorarse las condiciones sociales y comunitarias de desigualdad económica que ya tenían antes de esta pandemia. La pobreza está dinamitando no sólo a barriadas de zonas desfavorecidas sino también a barrios obreros de nuestro Linares haciendo más necesario el uso de recursos sociales públicos y privados de nuestra ciudad.

Desde el Partido Socialista de Linares aseguran ser conscientes de la situación de saturación que están experimentado todas las áreas del Ayuntamiento de nuestra ciudad, considerando y adaptando las medidas de prevención establecidas que son de vital importancia para conseguir paliar la grave situación que están viviendo muchos de nuestros y nuestras ciudadanos.

Por ello afirman haberse puesto en contacto a través de vía telefónica y mediante correo electrónico con la Concejala de Igualdad, Bienestar Social y Diversidad, Myriam Martínez con el fin de conocer y realizar un seguimiento de las medidas implementadas y ejecutadas por nuestro Ayuntamiento para responder a las necesidades de las muchísimas familias demandantes y que con carácter de urgencia necesitan para paliar su situación.

“Nuestra toma de contacto con la Concejala no sólo ha ido dirigida a conocer su gestión, sino para ofrecer, como miembros de la comisión informativa de Bienestar Social, nuestro trabajo e ideas que ayuden a afrontar esta dura situación entretodos”, aseveran.

“La respuesta a nuestras dudas por parte de la Concejala de Bienestar Social no nos aclara la metodología de trabajo que se está ejecutando, ni las ayudas de emergencia ejecutadas, ni el plan de actuación previsto, pues consideramos que son necesarias medidas de incremento de las partidas presupuestarias en materias de ayuda social, aumento de los puntos de ayuda e información para los demandantes y otra serie de medidas que atiendan a la demanda urgente y grave que se nos ha presentado. Son muchas las familias que se ponen en contacto con el Grupo Municipal del PSOE solicitando nuestra intervención debido al desbordamiento de los Servicios Sociales, entendiendo que las trabajadoras de éste departamento también necesitan ayuda por parte de su Concejala, pues están colapsadas por el exceso de demanda, llevando esto a no poder atender a todos los ciudadanos/as de Linares y provocando así la desesperación de las personas que no tienen ningún tipo de recurso económico”, añaden.

“Siendo conocedoras de la situación de colapso que los servicios sociales puedan tener frente a esas problemáticas y de la extremas necesidades de emergencia que están sufriendo las personas en pobreza y exclusión, los vecinos/as de los barrios más vulnerables de Linares y las que se ven afectadas por la escasez de recursos producida por la crisis del COVID 19, y conociendo los recursos recibidos por parte del Gobierno Central por un importe de 198.248 € para el Ayuntamiento de Linares del Fondo Social de Gobierno contra el COVID-19 el Grupo Socialista creemos que es imprescindible una COMISIÓN URGENTE DE BIENESTAR SOCIAL para poder preparar un plan conjunto de todas las fuerzas políticas que componemos la corporación municipal para así aunar esfuerzos en poder paliar esta situación. Tendemos la mano a la Sra. Martínez Arellano pues pensamos que no es hora de hacer política en solitario ni de hacerse héroes, sino de sacar adelante a nuestros vecinos”, concluyen.