La diputada autonómica del Partido Popular de Jaén, Ángela Hidalgo, ha indicado que la medida aprobada por la Junta de Andalucía para transferir una partida a los municipios de menos de 1.500 habitantes y a las Entidades Locales Autónomas es una medida “muy necesaria y beneficiosa para Andalucía y para Jaén, “en este caso, en nuestra provincia, 26 municipios con una población inferior a 1.500 habitantes y 9 Entidades Locales Autónomas se verán beneficiadas por subvenciones directas para luchar en sus respectivos municipios contra el COVID-19. Queremos poner en valor la especial sensibilidad que muestra una vez más el gobierno de la Junta de Andalucía, pero no es la primera vez ni será la última que este gobierno ponga en práctica políticas serias y eficaces con aportaciones económicas extraordinarias que al margen de esta crisis sanitaria suponen un gran refuerzo en la lucha contra la despoblación y la apuesta de este gobierno por el arraigo a nuestra tierra y a nuestros pequeños municipios”.

Indica Hidalgo que, “en los últimos presupuestos aprobados en el Parlamento de Andalucía se incrementó por parte del gobierno andaluz en 2 millones de € la partida presupuestaria destinada a la financiación de las ELAs de toda Andalucía, de esta forma nuestras Entidades percibirán este año entre 50 y 60 mil € más para hacer frente a sus gastos ordinarios o extraordinarios, pero además esta nueva medida aprobada recientemente con subvenciones directas para luchar contra esta crisis sanitaria va a suponer para estos pequeños municipios un gran alivio, ya que previamente han asumido esos gastos extraordinarios para materiales, personal o desinfección de sus calles ante esta grave situación”.

La diputada popular afirma que, “desde el Gobierno de España, nos piden lealtad institucional y unidad de acción, pero ellos, los socialistas practican todo lo contrario, la deslealtad y el sectarismo político, seamos sensatos y coherentes, pensemos sólo en lo importante, la vida y la salud de nuestros vecinos y seguro que saldremos mucho antes y mejor de esta situación”.

Hidalgo manifiesta que, “en definitiva nuestra provincia recibirá 468.208,23 € para ayudar a 26 municipios y a 9 ELAs, como ya hemos indicado se trata de subvenciones directas, no de carácter competitivo que contribuirán al sostenimiento de los servíos públicos necesarios y actuaciones extraordinarias que permitan servir de contención y lucha ante la pandemia, así, las cuantías, que irán desde los 6.000 a los 21.000 €, podrán destinarse a la compra de material de limpieza y desinfección, contratación de personal, mascarillas, guantes, gel desinfectante o cualquier otro elemento de protección”.

La diputada autonómica ha finalizado haciendo un llamamiento al gobierno de España para que “cuanto antes transfiera a Andalucía los 100 millones que prometió hace unas semanas y que ayudarían a poner en marcha actuaciones contra el coronavirus”. Concretamente Hidalgo ha recordado que parte de esa dotación económica se destinará a gasto social y para ello se destinarán 30 millones “que aún no se han recibido y que una vez que lleguen el gobierno de Juanma Moreno ya ha anunciado que repartirá entre los municipios y que a la provincia llegaran un total de 2.100.000 euros para que los municipios puedan desarrollar e incrementar acciones sociales”. La diputada ha pedido al PSOE de Jaén y a su líder, Reyes que “se ponga manos a la obra y exija a Sánchez y a su socio Iglesias que no retrase más el pago ya que cada día de retraso supone que los ayuntamientos asuman ese gasto o no puedan realizarlo por falta de recursos”.