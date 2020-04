El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén y la red de oficinas de farmacia (309 en toda la provincia, de ellas, 55 en la capital) trabajan a diario en la lucha contra el Covid19. Alguna de las acciones que están desarrollando se centra en informar a los agentes de la Guardia Civil sobre las personas mayores y/o población más vulnerable que no esté asistiendo con la periodicidad programada a recoger los medicamentos prescritos. “Trasladamos a la Guardia Civil los casos que detectamos, especialmente en localidades más aisladas y con menos población, de personas mayores que no estén asistiendo con periodicidad a recoger los medicamentos prescritos o incluso tengamos conocimiento de alguna incidencia sanitaria relacionada con las personas mayores”, informa el presidente, Juan Pedro Rísquez. Todo ello, ante la posibilidad de que pudieran haber sido afectados por el Covid19 y con el objetivo de que se realicen las comprobaciones oportunas de que están en buen estado y debidamente asistidas.

Igualmente, mientras dure el estado de alarma, los enfermos crónicos no tienen que desplazarse hasta su centro de salud, sino hasta su farmacia más cercana para continuar con su tratamiento. “Y es que la adherencia es una necesidad imperiosa en el tratamiento de una enfermedad”, apunta el presidente. Las farmacias pueden entregar la medicación, y otros productos prescritos, en los domicilios de los pacientes frágiles o con dificultad de desplazamiento y, las boticas elaboradoras de fórmulas magistrales pueden preparar soluciones hidroalcohólicas para su dispensación. En esta misma línea, en los casos en los que no haya sido posible la renovación a un paciente de alguno de los medicamentos para su tratamiento crónico, se puede dispensar, de forma excepcional, un envase de ese medicamento. También está ya funcionando la validación y dispensación de la receta electrónica para las consultas de medicina privada. “Otra acción, no menos importante, es ‘Mascarilla 19’, una clave para que las mujeres víctimas de violencia de género soliciten ayuda en las farmacias”, informa Rísquez Madridejos. La iniciativa ‘Mascarilla 19’ pone a disposición de las mujeres la opción de dar la voz de alarma en su farmacia más cercana en caso de estar siendo víctima de violencia de género durante este periodo de confinamiento. Así, cuando una mujer solicita una Mascarilla 19, el personal de estos establecimientos realiza una llamada al 112 para alertar de la situación, lo que permite activar el protocolo de atención a estas víctimas.

Desde el Colegio se sigue colaborando con asociaciones de pacientes: Lupus, autismo, alzhéimer, párkinson… y facilitando donaciones de material a los centros hospitalarios de nuestra provincia (termómetros, tensiómetros, etc.)