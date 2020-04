El presidente provincial del PP de Jaén, Juan Diego Requena ha mantenido esta tarde una reunión por vía telemática con el Consejo de Gobiernos Locales del PP jiennense, en el que han participado los alcaldes y alcaldesas de esta formación, así como miembros de la dirección provincial. En palabras del presidente de los populares el objetivo de la reunión era “dar continuidad a los contactos que estamos manteniendo en estos difíciles días con todos nuestros alcaldes y concejales, ya que son ellos los que con su trabajo cercano mejor están conociendo la realidad de esta crisis sanitaria en los municipios de la provincia”.

La reunión telemática ha comenzado con el recuerdo de las cincuenta y dos victimas de la provincia y en su memoria se ha guardado un minuto de silencio. Con posterioridad Requena ha señalado que cada municipio gobernado por el PP ha dado a conocer “las actuaciones realizadas hasta ahora y han comentado la situación sanitaria, social y económica en la que se encuentran las poblaciones”. Desde el PP de Jaén se ha lanzado un mensaje de “agradecimiento a los profesionales sanitarios, al personal de las Policías Locales, al Ejército y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a los profesionales que prestan sus servicios en residencias y de ayuda a domicilio, por su enorme entrega durante estos días”. Tampoco se han querido olvidar de los trabajadores de tiendas de alimentación, transportistas y otros servicios esenciales que “siguen desarrollando su trabajo y hacen que los demás vecinos puedan cumplir las normas de confinamiento”. Para finalizar agradeciendo en general “a todos los jiennenses su gran comportamiento a la hora de respetar el confinamiento y la gran oleada de solidaridad que han demostrado los hombres y mujeres de todos y cada uno de nuestros noventa y siete municipios”.

El PP de Jaén, tras la reunión de hoy con sus alcaldes y alcaldesas ha acordado “solicitar a la Diputación Provincial que proceda a revisar las líneas de actuación previstas en el Plan de Empleo y destinar esos recursos a los autónomos y pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia que hayan sufrido mermas económicas por la crisis sanitaria”. Requena ha recordado que dicho Plan esta dotado con 20 millones de euros y la mayoría “no están comprometidos al no haberse iniciado las correspondientes convocatorias de subvenciones, por lo que estamos a tiempo de reprogramar esos 20 millones que ahora deben ayudar a paliar las perdidas de nuestros autónomos y PYMEs”.

De igual forma los alcaldes y alcaldesas populares han consensuado realizar una petición conjunta para que con el remanente de tesorería de la Diputación tras la liquidación del Presupuesto de 2019 “sea destinado en gran parte a la puesta en marcha inmediata de un Plan Extraordinario para que los ayuntamientos puedan acometer inversiones y sufragar gastos extraordinarios, de esta forma estaremos ayudando a los ayuntamientos y al mismo tiempo generando más posibilidades de trabajo con las inversiones a realizar”.

En relación a las medidas que se pueden poner en marcha desde las propias corporaciones locales, los regidores populares, según señala Requena, “ya han comenzado a estudiar e incluso en algunos casos ya están vigentes medidas que favorezcan a las familias más vulnerables y a los autónomos”. El presidente popular ha indicado que todos los alcaldes y alcaldesas del PP han adquirido el compromiso de “adoptar en los próximos meses medidas tendentes a aplicar bonificaciones de impuestos y tasas a los autónomos y pequeñas empresas, destinar recursos económicos a ayudas sociales, convocar subvenciones para ayudas a empresas y destinar los recursos dirigidos a fiestas que no se celebrarán por esta crisis a ayudas e inversiones generadoras de empleo, nuestros ayuntamientos van a estar preparados para el día después del CVID19”.

Otras peticiones planteadas

Requena ha informado también que en estos días todos los alcaldes y alcaldesas populares han remitido una carta a la Ministra de Trabajo “en la que le manifestamos nuestra critica porque se haya congelado la cuantía destinada al PFEA y le pedimos que se incremente en un 3% y que además, dada la crisis de precios de nuestro aceite y la crisis sanitaria se dote una partida para la puesta en marcha de un plan extraordinario destinado a los trabajadores eventuales del campo”.

Al mismo tiempo los regidores populares han manifestado su pesar por la actuación del gobierno de España que “ha quitado a las Comunidades Autónomas los recursos económicos para el desarrollo de políticas activas de empleo y por lo tanto ahora la Junta no dispondrá de los fondos que le correspondían y no podrá ejecutar programas de empleo que tan necesarios son y mucho más tras esta crisis sanitaria y sus consecuencias para el empleo”. De igual forma Requena ha lamentado que los socialistas jiennenses “se dediquen a exigir a Juanma Moreno que transfiera ya el dinero a los ayuntamientos para políticas sociales, cuando resulta que de los 32 millones que deben llegar a los ayuntamientos, aún no han sido transferidos por el gobierno de España a la Junta por lo que recomendamos a los socialistas que más bien exijan esa agilidad y diligencia a su líder Pedro Sánchez y a su socio Pablo Iglesias”. Desde el PP han aprovechado para lamentar que de los cerca de 100 millones promediaos por Sánchez a Andalucía, a día de hoy han llegado cero euros.