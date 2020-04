El Ayuntamiento de Linares pone en marcha un paquete de medidas extraordinarias de carácter tributario, que afectará al pago de diferentes tasas, para paliar el efecto del coronavirus sobre la economía de la ciudad.

De este modo, las medidas afectarían en los siguientes epígrafes:

HOSTELERÍA

En lo que respecta a la hostelería, el Ayuntamiento procederá a devolver el importe correspondiente a lo que dure el Estado de Alarma de aquellos negocios que ya hayan pagado de forma anual la tasa de veladores. En cuando a aquellos que realizan su pago de forma fraccionada o temporalizada, también se ha creado una medida de apoyo: mientras dure el estado de alarma, no se incluirán los días que tengan permanecer cerrados por dicha situación.

COMERCIO AMBULANTE Y ACTIVIDADES COMERCIALES EN VÍA PÚBLICA

Igualmente, en lo que respecta al comercio ambulante, quioscos y demás actividades comerciales que conlleven la ocupación de la vía pública, no se cobrarán los días que dure el estado de alarma.

TASA DE BASURA INDUSTRIAL

Otro importante epígrafe es el que se refiere a la Tasa de Basura Industrial, ya que se han adoptados dos medidas: en primer lugar, a las empresas, negocios y comercios que se vean afectados por el decreto de cierre (actividades no esenciales), el consistorio procederá a devolver lo que se ha cobrado durante la segunda quincena de marzo. Además, mientras dure el estado de alarma, no se computarán los días que no se preste el servicio.

ESCUELAS INFANTILLES Y TALLERES OCUPACIONALES

Del mismo modo, en lo que respecta a otras tasas municipales como Escuelas Infantiles o Talleres Ocupacionales, no se realizará el cobro de los días que se vean afectados por la inactividad durante el estado de alarma.

SUMINISTRO DE AGUA

Por último, en lo que respecta al suministro de agua el Ayuntamiento de Linares ha instado a la Empresa Municipal de Aguas de Linares (Linaqua) a adoptar medidas a favor de los comerciantes de la ciudad. Por lo que desde el pasado 14 de marzo, se ha adoptado el “consumo estimado cero” a los comercios que se han visto afectados por el decreto de cierre. Además, se suspenden todos los posibles cortes de suministro de agua.

Otros impuestos

En cuanto al llamado popularmente “sello del coche” (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) y la Contribución (IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana e Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales), el plazo voluntario de pago se amplía a 3 meses. De este modo, el plazo queda fijado del 1 de abril de 2020 al 7 de septiembre de 2020.

A través de este paquete de medidas extraordinarias, el Ayuntamiento de Linares busca mitigar el impacto económico de la pandemia sobre la ciudad sin perjuicio de que se pudieran adoptar nuevas medidas por parte del Consistorio durante las próximas semanas.