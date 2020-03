La Fundación Secretariado Gitano, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebró el pasado 21 de marzo, al igual que en años anteriores, no puede dejar de trasladar una reflexión sobre lo que supone la discriminación y el antigitanismo, las diversas formas en las que se traduce y la falta de concienciación social en la defensa de los Derechos Humanos cuando las víctimas de esta discriminación son personas gitanas.

La comunidad gitana es la minoría étnica más importante de España y Europa, la más desconocida a pesar de los más de 600 años de convivencia y la que sigue sufriendo un importarte rechazo social causado por la imagen social negativa que pesa sobre la misma; estereotipos y prejuicios que, aunque no tienen nada que ver con la realidad de la comunidad gitana actual, algunos medios de comunicación siguen difundiendo sin ningún tipo de ética profesional ni escrúpulos.

En efecto, la actual crisis sanitaria provocada por el Coronavirus – Covid19 está demostrando hasta qué punto los estereotipos y prejuicios que existen sobre las personas gitanas están arraigados en una parte de la población mayoritaria. En las últimas semanas hemos asistido a muchas expresiones de discriminación y antigitanismo en redes sociales, así como a la difusión de bulos y noticias falsas sobre la comunidad gitana. En este sentido, conviene recordar que este virus está afectando ya a miles de personas de todo el mundo, independientemente de su etnia, origen nacional, circunstancias sociales o personales, por lo que ningún grupo humano debería convertirse en chivo expiatorio por la propagación de la enfermedad.

En estas situaciones de alarma social, los medios de comunicación y las principales plataformas y redes sociales se deben de convertir en grandes aliados de las autoridades públicas y personas expertas en esta materia para transmitir mensajes de calma y de tranquilidad para toda la sociedad y, desde luego, no dar cabida a mensajes xenófobos, racistas o discriminatorios, o a noticias falsas sobre determinados grupos étnicos. Además, hacemos un llamamiento a la ciudadanía en general para que contribuyan en este contexto a frenar el discurso de odio y rechazo antigitano.

Formamos parte de una sociedad que se encuentra en una continua transformación y avanza a ritmos vertiginosos en todos los ámbitos pero que, en cambio, es incapaz de superar en muchos casos los prejuicios hacia las personas gitanas o de posicionarse a favor de las personas gitanas y sus derechos en determinadas circunstancias.

La sociedad en la que vivimos y la que queremos para 20302 no puede plantear la defensa del derecho a la igualdad a medias o excluyendo a una parte de nuestra sociedad como es la población gitana en España.

En este día también es importante aludir a la discriminación interseccional que sufren las mujeres gitanas, tanto por su género como su origen étnico. Muchas mujeres sufren persecuciones, tratamientos vejatorios y humillantes en los centros comerciales y supermercados por el simple hecho de ser gitanas. Estas situaciones son desproporcionadas, injustas y discriminatorias. Es vital que los poderes públicos e instituciones responsables, así como la ciudadanía, tomen conciencia de que estas situaciones vulneran la dignidad de éstas personas y tomen medidas para que no se vuelvan a repetir.

Estas prácticas, al igual que muchas de las otras formas de discriminación que se producen en España contra las personas gitanas y otros grupos tradicionalmente discriminados, siguen sin tener una debida respuesta normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, hacemos hoy un llamamiento para que se materialice, con carácter urgente, el compromiso del acuerdo de Gobierno consistente en la aprobación de la Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación que permita, de una vez por todas, que la discriminación no quede impune y las víctimas sean resarcidas.