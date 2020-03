El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén ha realizado una encuesta para conocer, de primera mano, la situación en la que se encuentran trabajando los profesionales en esta crisis sanitaria a causa del coronavirus. De los datos que se extraen de una muestra de cerca de 500 colegiados, de los que el 97,8% está trabajando en estos momentos, se concluye que el 83,8% de los encuestados no dispone de suficientes EPIs (Equipos de Protección Individual) en sus centros de trabajo y, de ellos, el 61,1% afirma que no son adecuados según la evidencia científica. Además, el 82,3% de los encuestados no cuenta con todas las mascarillas necesarias para los usuarios según el protocolo en su centro de trabajo (hospitales o centros de salud); el 61,1% ha informado de que no tiene suficiente solución hidroalcohólica y el 57,2 % asegura que no dispone de equipos suficientes para la recogida de muestras en su equipo.

Entre otros aspectos por los que se les ha preguntado, el 61,4% indica que ha recibido información puntual, pertinente y adecuada en su propio centro, el 87,7% recibe actualizaciones de los protocolos según el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a través de Colegio de Enfermería de Jaén. Por último, el 74,6 asegura que sí existe un protocolo para la recogida y posterior envío de muestras.

Ante estos resultados, el presidente de la institución colegial, José Francisco Lendínez Cobo, asegura que los profesionales de la enfermería, también el resto de sanitarios, están trabajando muy desprotegidos en la mayor crisis sanitaria que se recuerda. “Los sanitarios son los soldados que están en primera línea de fuego en esta guerra y necesitan EPIs, mascarillas, soluciones hidroalcohólicas y un protocolo lo más seguro posible”, afirma. “Hay que aunar esfuerzos para nuestra protección, somos los que cuidamos la salud de los demás y no podemos permitirnos contagiarnos o lo que es lo mismo, perder efectivos en esta guerra”, asegura. Desde el Colegio se han recibido quejas de profesionales que se han visto obligados a confeccionar sus propias mascarillas con el escaso material con el que cuentan para enfrentarse, día a día, a su labor en los centros sanitarios.

Igualmente, Lendínez, quiere mostrar una vez más el apoyo del Colegio a los enfermeros y resto de sanitarios, destacando su valía, esfuerzo y profesionalidad en estos momentos de crisis sanitaria, en los que cada jornada laboral se exponen ellos, y exponen a sus familias a un posible contagio.

Por último desde el Colegio de Enfermería de Jaén animan a la población a seguir cumpliendo escrupulosamente las medidas de seguridad e higiénico-sanitarias recomendadas por las autoridades competentes y a quedarse en casa para evitar la propagación de este virus.