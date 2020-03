La parlamentaria andaluza por el Partido Popular de Jaén, Ángela Hidalgo Azcona, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha dado a conocer dos iniciativas vinculadas a Linares que serán sometidas a la consideración, debate y votación en las comisiones correspondientes del Parlamento Andaluz en esta semana. Una de ellas está relacionada con la puesta en funcionamiento del CITPIC, que será estudiada en la Comisión de Economía el próximo jueves 12 de marzo.

En este sentido Ángela Hidalgo asegura que “en 2019 el Grupo Parlamentario Popular andaluz anunciaba, a las puertas del Parque Empresarial de Santana, la presentación y el registro de una iniciativa, que será sometida a la Comisión de Economía el próximo jueves, encaminada a reivindicar el debido cumplimiento del convenio establecido para la puesta en marcha definitiva de este centro”. Hidalgo explica que “esta infraestructura es fruto de un convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Empleo por la profunda crisis económica que sufrió Linares tras el cierre de Santana Motor y los incumplimientos reiterados del anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía con nuestra ciudad”. “Se tuvo una idea innovadora e ilusionante para Linares, adecuando una de las naves del parque cuyas obras están terminadas desde hace 8 años pero que continúa cerrada ‘a cal y canto’”. “Una vez más el Partido Socialista dejó sin rematar la faena, y perdimos la oportunidad de contar con los empleos que suponían su puesta en marcha”.

La parlamentaria popular espera “que esta iniciativa tenga el apoyo de todas las fuerzas políticas del Parlamento Andaluz, porque está claro que el respaldo de la ciudad de Linares lo tiene”. “Así, hace poco vimos como el señor Juan Fernández, bajo el apoyo de unas nuevas siglas políticas, exigía a la Junta la puesta en marcha del CITPIC, y lo que nos sorprende es que salga ahora a la palestra ni siendo alcalde, ni siendo socialista, a pedir algo que fue incapaz de conseguir del anterior Gobierno del PSOE en la Junta”. “Y a lo mejor la explicación radica en que ahora está en la oposición, él ya no es socialista y la Junta tampoco es ya socialista, y quizás por eso el nuevo Gobierno andaluz le inspira confianza, credibilidad y sepa de nuestro nuevo talante de consenso y de diálogo”. “Por ello, estamos convencidos de que esta iniciativa tendrá todo el apoyo, porque sabemos lo que Linares necesita, lo que quiere y se merece, que es empleo, empleo y más empleo”. “Pero lo que no estamos dispuestos es a engañar a los linarenses, a reírnos de ellos y venderles humo, y cuando llegue el momento y estén claras y seguras todas las cuestiones en las que estamos trabajando, se darán a conocer a los ciudadanos”. “Hoy ha pasado tan solo un año desde el cambio de Gobierno, y resulta imposible que hagamos en este tiempo lo que el PSOE no fue capaz de hacer por nuestra ciudad en 40 años, porque no tenemos una varita mágica ni hacemos milagros”, concluye.