La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) de Linares organizó este domingo la conferencia “Todas, de Jaén” a cargo de María Teresa Murcia Cano, licenciada en Geografía e Historia, profesora, escritora y presidenta de las Fundaciones Culturales “Dolores de la Cámara” y ACISUR. Esta actividad, que contó con una buena acogida de los linarenses, se puso en marcha con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La presidenta de AFAMMER-Linares, Ángeles Isac García, explicó que “un año más, desde nuestra asociación damos muestra de nuestro firme compromiso con la mujer, a través de esta iniciativa con la que se han repasado las vidas de mujeres ejemplares que no lo tuvieron fácil en su tiempo, pero fueron pioneras y alumbraron a la sociedad de su entorno, y por eso las ponemos en valor”. Isac mostró su satisfacción por la buena acogida y la calidad del contenido de la conferencia, y subrayó “el lujo de contar con una ponente que destaca por su trabajo documental y contrastada aportación a la provincia”. “Sin duda, ha sido una ponencia muy amena en la que se ha desgranado la historia de mujeres de Jaén o vinculadas a la provincia que destacaron en su tiempo por hacer cosas diferentes”. Por otra parte, hizo un especial llamamiento a la unidad de las mujeres a la lucha conjunta por la igualdad, y la necesidad de tender puentes de encuentro, “todo esto mirando hacia nosotras mismas pero sin olvidar a mujeres que viven en otros países con otras circunstancias mucho más dramáticas, para colaborar y ayudarlas”. “Es necesario empoderar a las mujeres en su actividad y además trabajar por suprimir las injusticias, porque el movimiento de la mujer es universal, con casi 200 años de historia, y esa cadena de lucha y sacrificio de las pioneras no la podemos romper ahora con desencuentros puntuales y divisiones que no conducen a nada”. Por último, recordó que “AFAMMER es un colectivo con más de 180.000 socias en toda España, y es una de las asociaciones más prestigiosas del panorama nacional, con sucursales en casi todas las provincias y con una actividad importante en todas ellas”.

Por su parte, la coordinadora de la actividad, Francisca Montes Rosales, agradeció la presencia de todos los asistentes, y la gran acogida que siempre tienen las actividades de AFAMMER, y destacó que el objetivo de la conferencia es “hacer un homenaje a mujeres que fueron pioneras en su época, activistas y reivindicativas e incluso dieron la vida por hacer un mundo mejor y más justo”. Montes, recordó los motivos por los que la Naciones Unidas institucionalizaron en 1975 el 8 de Marzo, “ya que vieron la necesidad por la gran desigualdad que había entre mujeres y hombres”. Además, destacó que “en España hemos avanzado mucho en materia de Igualdad de Género pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, y para ello debemos remar hombres y mujeres junto con las instituciones y asociaciones para conseguir una igualdad real y efectiva en la que todos tengamos las mismas oportunidades”. También destacó que “el 80% del territorio andaluz es rural, y actualmente hay casi 80.000 mujeres que viven en zonas rurales y no lo tienen fácil por ser mujer, por vivir en zonas con poca población y por cultura e ideales ya obsoletos”. Además destacó la necesidad de romper con la brecha de género, disminuir la tasa de paro femenino, acabar con todo tipo de violencia hacia la mujer, y subrayó la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad y el cumplimiento con los objetivos de la agenda 2030.

Durante su interesante ponencia, María Teresa Murcia Cano hizo una introducción a cómo era la vida diaria de las mujeres a lo largo de la historia y las dificultades que se encontraban por el mero hecho de ser mujer, comenzando desde Eva y terminando con mujeres del siglo XXI. Durante su exposición, hizo especial hincapié en mujeres de la provincia de Jaén y prestando especial atención a las linarenses. Se repasaron las trayectorias de mujeres jiennenses como Isabel de Solís, Magdalena Muñoz Molina, María Bellido, María Pilar Contreras, La Fragosa, La Reverte, Dolores García-Negrete, La Boronda, Dolores Torres, Carmen de Michelena, Carmen Juan Lovera, Dolores Montijano, o Encarnación Anguita Delgado. En cuanto a Linares, se destacó a mujeres como Himilice, Carlota Remfry, Juana Felisa Natalia de Castro Rodríguez, Fanny Rubio, Carmen Linares, Araceli Sánchez Franco, Isabel Fernández Delgado, Natalia de Molina, Lucia Marín y Ángeles Isac García.