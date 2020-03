El Ayuntamiento de Linares ha celebrado este viernes un Pleno Institucional con motivo de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra este domingo, 8 de marzo.

La sesión ha sido presidida por la Portavoz del Equipo de Gobierno y Segunda Teniente de Alcalde, Ángeles Isac, y la Concejala de Igualdad y Diversidad, Myriam Martínez. La Edil ha sido la encargada de dar lectura a la Declaración Institucional de la Diputación Provincial de Jaén a la que se ha adherido el Consistorio linarense. En ella se reivindica el 8M como “un día para la celebración, la reivindicación y la lucha”, al tiempo que se muestra el apoyo manifiesto del Ayuntamiento para “seguir trabajando transversalmente para lograr el cumplimiento del Objetivo Desarrollo Sostenible y conseguir la igualdad real de mujeres y hombres”.

Myriam Martínez ha recordado que se trata “de una lucha del día a día, y mientras siga habiendo una mujer en el mundo que sufra un trato vejatorio no habrá igualdad, por lo que deberemos seguir reivindicando esta jornada”. Al tiempo, ha recordado la programación preparada por el Consejo Local de la Mujer, que se extiende a lo largo de todo el mes de marzo y que incluye debates, exposiciones o charlas.

Por su parte la Portavoz del Equipo de Gobierno, Ángeles Isac, ha tenido unas palabras de recuerdo “a todas aquellas mujeres, auténticas gigantes, que nos precedieron en la lucha por la igualdad y de las que hemos recogido el testigo”. Isac ha incidido en que “tenemos muchísimos retos pero no vamos a desfallecer, luchando siempre juntas porque si algo no cabe en las políticas de igualdad no son los caballos de Troya, sino los caballos de batalla”.