La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, Inmaculada Concepción, Ánimas Benditas y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta de la ciudad de Sevilla ha terminado su anual y solemne quinario en honor y adoración de su titular, que comenzó el 25 de febrero y que tuvo su culmen el domingo 1 de marzo a las 12,30 h. en la Función Principal de Instituto en honor del Santísimo Cristo de la Caridad en la que el linarense Coro y Orquesta MusicAlma tuvo el gran honor de poner su música. La celebración que tuvo lugar en su sede, la bellísima Parroquia de San Andrés de la capital hispalense, contó con la presencia de grandes personalidades del mundo cofrade y religioso sevillano. La homilía fue presidida y predicada por D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., vicario episcopal de Sevilla zona 1, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, párroco de las de San Pedro y San Andrés y director espiritual de la Hermandad.

Destacamos un muy cuidado repertorio elegido para una ocasión en la que la exquisitez en el protocolo y organización de la ceremonia por parte de la Hermandad de Santa Marta lo requerían, todo acorde con la fecha litúrgica del primer domingo de cuaresma; el culto al Cristo de la Caridad, la solemne protestación de fe católica y la entrega de la medalla acreditativa de los cincuenta años de pertenencia a la hermandad desde el 1970 para los once miembros que cumplían sus bodas de oro como hermanos. Impecable trabajo y esfuerzo realizado por parte de todos los responsables de Santa Marta con su Hermano Mayor D. Antonio Távora a la cabeza. Dicho repertorio incluyó piezas como: Jerusalem de E. Edgar con letra adaptada para la liturgia en español por Jose Gregorio Trujillo; Benedictus de Karl Jenkins (The Armed Man: A Mass for Peace); O bone Jesu de Palestrina; Miserere Mei de Gregorio Allegri compuesta para ser cantada en la Capilla Sixtina dentro de la Basílica de San Pedro, miércoles y viernes durante los maitines de Semana Santa; Ave María de Caccini; Coplas al Cristo de la Caridad de Antonio Martínez Oliva; la marcha procesional Amarguras de Font de Anta; Anima Christi de Monseñor Marco Frisina; Domine ad adiuvandum me festina de Claudio Monteverdi; piezas de las Jornadas Mundiales de la Juventud de 2011 y 2016 entre otras.

Es difícil describir la gran afinidad que el coro y orquesta tiene con la Hermandad de Santa Marta. Ambos colectivos cristianos comparten valores, mensaje y fines a través de su labor unos, y de su música otros.