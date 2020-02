El senador del Partido Popular de Jaén, Javier Márquez, acompañado por la presidenta del Partido Popular de Linares, Ángeles Isac García, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para informar sobre propuestas que se formularán en el Senado vinculadas a la mejora de las condiciones del campo. Isac ha mostrado su “inmensa preocupación por la situación que están atravesando muchos sectores productivos de España, pero especialmente el sector agrícola, porque para esta provincia es dramático el precio del aceite y el futuro de la productividad de nuestro olivar está en juego”. “Es una situación gravísima en la que todos debemos implicarnos de alguna manera, y así desde el PP de Linares nos vamos a adherir a la concentración del día 24, y allí estaremos para apoyar a nuestros agricultores”, subraya. “Estamos viviendo momentos complejos, y se necesitan personas que lideren estas reivindicaciones porque si no, la provincia de Jaén se verá abocada a una situación dramática”. “Desde el PP de Linares estamos estudiando posibles mociones y actuaciones para contribuir, no en vano siempre defendimos que existiera una Concejalía de Agricultura para atender al sector de forma especializada, y seguimos planteando esta necesidad para que las sugerencias y reivindicaciones se puedan resolver de forma más ágil”. “Vamos a estar donde tengamos que estar, ya hemos acompañado a nuestros agricultores en las concentraciones que se han convocado en toda la provincia, y queremos transmitirles nuestra solidaridad, preocupación y respeto hacia esta situación”. Para finalizar, recordó que este sector en Linares representa el 20% del PIB local, “y aunque somos industriales tenemos muchos agricultores, mucho olivar, ganadería, y desde aquí queremos transmitirle todo nuestro apoyo”.

Por su parte, el senador por el PP de Jaén, Javier Márquez, comenzó su intervención felicitando a Ángeles Isac y al Partido Popular de Linares por el trabajo que están haciendo en beneficio de sus vecinos en el gobierno de la ciudad. Márquez explicó que “los responsables políticos tenemos que ser la correa de transmisión de las necesidades de la gente, y en este sentido se está haciendo también en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, algo que es importante para la provincia de Jaén”. “Ahora mismo hay motivos de preocupación en el campo, y el Grupo Popular en el Senado está siendo bastante sensible”. Así, afirma, “en la próxima semana vamos a sacar una moción en apoyo y defensa de los agricultores, y hay preocupación porque ellos son la parte más débil de la cadena alimentaria, especialmente por las consecuencias de los precios en origen que pueden dar lugar a abandono de cultivos e incluso puede producir una despoblación”. “Por ello, es importante reivindicar que los precios en origen no pueden ser aquellos que no mantengan una renta suficiente para los agricultores, porque esto les supone una asfixia económica, y esto se debe a varios factores como la debilidad de la agricultura en la cadena alimentaria, los acuerdos comerciales o problemas como las sanciones de terceros países”.

En cuanto al contenido de la moción, Márquez ha subrayado que “insta al Gobierno de España a que haya una reforma profunda de la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de funcionamiento de la cadena alimentaria, ya que la inspección en esta ley brilla por su ausencia, y es obvio que la ley no está funcionando, no está cumpliendo las expectativas con las que fue creada y tiene que modificarse, porque tiene que haber un control exhaustivo, real y efectivo”. “Entendemos que en esa ley se tiene que establecer que no se venda a precios por debajo del costo de los productos en origen para proteger la renta de los agricultores”, explica. “Nosotros exigimos además el mantenimiento de los fondos de la PAC 2020-2027, porque ya los recortes se iban a producir en 2014-2020 pero estuvo la ministra Tejerina defendiendo la importancia del campo y del medio rural en España, y al final se mantuvieron las mismas ayudas y subvenciones que en su día se habían establecido”. “Por ello, ahora exigimos que se haga lo mismo que hizo el PP en su día y que al final no haya recortes, sabiendo poner las prioridades”. Por otra parte, “también se ha pedido en el Senado favorecer las medidas tributarias para aliviar la carga, especialmente en materia de módulos; la mejora de los sistemas agrarios; y que el Gobierno también revise las tarifas de riego, porque hay que ser sensibles con los agricultores”. Por último, recuerda también que “hay una exigencia a la Unión Europea para que se clarifique en los temas del almacenamiento privado”.

Para concluir, el senador popular anunció que esta moción se va a tratar los días 25 y 26 de febrero, “y esperamos que el Gobierno de España sea sensible a las peticiones del campo”, y además recordó que “el próximo día 24 es justo que todos estemos, especialmente en la provincia de Jaén, apoyando a los agricultores”.