El PSOE de Jaén valora favorablemente el impulso de la proposición de ley para regular la eutanasia en España, una iniciativa “pionera” con la que el Grupo Parlamentario Socialista “vuelve a marcar el paso en el camino de los derechos sociales, la libertad y la autonomía personal”.

La diputada linarense Laura Berja, vocal de la Comisión de Sanidad, destaca la “valentía” del PSOE al poner encima de la mesa una iniciativa legislativa de este calado y recuerda que estamos hablando “de una demanda cada vez más creciente en nuestra sociedad, como así lo demuestran los estudios sociológicos que señalan un respaldo superior al 70% de la ciudadanía”.

Berja subraya que se trata de una ley “con todas las garantías éticas y jurídicas” para que las personas que soliciten la eutanasia “lo hagan de manera autónoma, libres de cualquier presión, informados, conscientes y convencidos en el tiempo, no por ninguna circunstancia coyuntural”.

De hecho, habrá una Comisión de Control que supervisará todo el proceso, que se desarrollará con varias exigencias, entre ellas que la decisión esté motivada por el sufrimiento de una enfermedad crónica e invalidante con padecimientos físicos y psíquicos intolerables. Se exigirá mayoría de edad y capacidad plena para decidir, así como registrar la solicitud en dos ocasiones con un mínimo de 15 días de intervalo. Será necesaria la participación en el proceso de un testigo (un profesional sanitario) y todo el procedimiento podrá ser revocado en cualquier momento.

“Por tanto, el proceso va a estar sujeto a garantías jurídicas y sanitarias tanto para la persona que lo pide como para los profesionales sanitarios, que además tendrán margen para acogerse a la objeción de conciencia”, explica.

Berja defiende que las personas “tienen el derecho de poner fin a su sufrimiento con libertad y autonomía, a preservar su integridad y su dignidad, y a no ser obligados a vivir en unas condiciones insoportables que ellas mismas no desean”. “Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando una persona considera que se está destrozando su integridad física y moral y no hay remedio para paliarlo”, recalca.

La diputada indica que el PSOE “siempre ha estado a la vanguardia en el impulso a los derechos y libertades” en este país y que, de hecho, ha sido también el principal promotor de esta iniciativa, ya que en 2011 fue el Gobierno socialista de Zapatero el que remitió al Congreso el proyecto de ley de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, que no pudo tramitarse por la convocatoria electoral. En 2015, el PSOE llevaba en su programa electoral una ley de muerte digna y cuidados paliativos, así como la apertura del debate sobre la eutanasia. En 2017, el PSOE aprobaba en su Congreso Federal la necesidad de “regular en España la eutanasia” y en 2019 ya presentó en el Congreso una proposición de ley que también se vio frenada entonces por la convocatoria de elecciones.

“Hoy, en el arranque de la legislatura, el PSOE presenta la ley de eutanasia como la primera iniciativa legislativa a la que se da trámite en este periodo, una decisión también cargada de simbolismo por el fuerte sello social que se quiere imprimir en este mandato”, resume.

Pero no sólo se va a abordar la regulación de la eutanasia. El PSOE también ha impulsado una ley de muerte digna, ley que complementa a la de eutanasia pero que es distinta porque abarcan dos debates jurídicos y sanitarios diferentes. En el caso de la ley de muerte digna, se regularán los derechos de las personas que en estén en situación de muerte inminente mediante una asistencia social y sanitaria en el final de sus vidas para morir en condiciones dignas.