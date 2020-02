El senador por el Partido Popular de Jaén, Javier Márquez, ha preguntado hoy en el Senado al Gobierno de España “por la aportación económica que debe hacer para la puesta en marcha de la tan necesaria y demandada ITI (Inversión Territorial Integrada). Además, he preguntado también por los plazos para la aprobación de esta inversión, ya que no podemos olvidar que las obras que se vayan a llevar a cabo con la ITI deben iniciarse antes del 31 de diciembre de este año”.

Javier Márquez señaló que “nos preocupa y mucho el silencio del gobierno de Pedro Sánchez, y, sobre todo, la falta de interés que sobre la ITI tiene el PSOE de Jaén, que no quiere saber nada de este tema” y reprochó al PSOE “su falta de trabajo y compromiso para favorecer la llegada de la ITI a Jaén”.

El senador del PP destacó que “hay un sistema económico provincial que necesita ayudas de todas las administraciones porque estamos sufriendo una desindustrialización y sería imperdonable que el PSOE dejara a esta provincia sin la ITI” y añadió que “es urgente que Pedro Sánchez, además de sus retiros espirituales y los picnics que organiza con Pablo Iglesias, apruebe la aportación del Estado a la ITI, bien a través de los PGE o mediante su aprobación en un Consejo de Ministros. Nos da igual la fórmula, pero que Pedro Sánchez apruebe la aportación del Estado a la ITI de Jaén con urgencia porque las obras hay que licitarlas y adjudicarlas para que estén iniciadas antes del 31 de diciembre”.

Javier Márquez recordó que “le exigimos ahora al gobierno de Pedro Sánchez esta ITI para Jaén exactamente igual que en diciembre de 2017 se la exigimos al gobierno de Mariano Rajoy porque la provincia de Jaén está por encima de intereses partidistas y el gobierno de España debe ser sensible a esta petición y reivindicación más que justa que hacemos los jiennenses”.

El senador del PP de Jaén señaló que “la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, tiene preparada su parte y lo que no nos gusta nada es que Pedro Sánchez no diga nada sobre la ITI, no mueva ficha y que deje a Jaén en la estocada” y reiteró al PSOE de Jaén “que exijan a Pedro Sánchez que apruebe ya el reparto de la ITI porque mucho nos tememos que con tanto retraso haya gato encerrado”.

Javier Márquez se preguntó “si es que el gobierno de Pedro Sánchez sólo quiere ser un convidado de piedra en este tema de la ITI y no poner ni un solo euro. Desde el PP vamos a exigir que el gobierno de España no se quite de en medio en este asunto y que aporte la parte que le corresponde para la ITI de esta provincia”.