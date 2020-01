El sector olivarero se declara en estado de “movilización permanente” hasta que se reviertan los “ilógicos” bajos precios del aceite Categorías

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias e Infaoliva, en la provincia de Jaén, se declaran desde hoy en una situación de movilización permanente hasta que se reviertan los “ilógicos” bajos precios del aceite y se pongan las medidas necesarias que lleven a un equilibrio del mercado del aceite de oliva, incluso se está estudiando retomar la marcha del olivar a Madrid.

En una rueda de prensa, las tres organizaciones agrarias, Cooperativas Agro-Alimentarias e Infaoliva, han coincidido en que el sector no puede aguantar más la situación de bajos precios injustificados, frente a unos altos costes de producción, lo que ha llevado a los olivareros a un estado de “cabreo generalizado” difícil de aplacar.

Desde las cinco organizaciones se muestra, de antemano, el agradecimiento a la sociedad jiennense por su apoyo, en unas movilizaciones que no solo afectan al sector del olivar sino a toda una provincia.

El gerente y portavoz de ASAJA, Luis Carlos Valero, ha recordado que en los cuatro cortes de carretera previstos, en las cuatro principales arterias de la provincia, solo hay autorizado la participación de tractores y coches. Asimismo, ha insistido en que “va a ser una concentración masiva”, ya que “la gente tiene muchas ganas de manifestación por la situación tan crítica y desastrosa en la que se encuentra el sector”. “Esto es un comienzo”, ha dicho, “Europa nos tiene que autorizar todas las medidas” necesarias.

El secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, ha señalado que “no estamos pidiendo ni un solo euro, por lo que no entenderíamos bajo ningún concepto, que no tengamos una respuesta rápida”, “estamos pidiendo una serie de medidas que tienen encaje perfectamente y se pueden poner en marcha, lo que hace falta es la voluntad política”, de ahí que pida al Gobierno, el presidente y los ministros implicados, que se sienten con el sector para poner las medidas necesarias.

El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha señalado que se trata de “una movilización histórica”, ya que es “la primera vez que se ha autorizado en una provincia el corte de todas las carreteras de alta capacidad a la misma hora”. “No podemos estar impasibles ante el expolio, el robo que estamos sufriendo los productores”, un hecho que “hay que denunciar en los despachos y en las calles”, “esto tiene que ser un problema de Estado, marcar la agenda política”.

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía en Jaén, Higinio Castellano, ha anunciado que todas las cooperativas pertenecientes a la federación van a hacer un paro conjunto el 30 de enero. Y ha señalado que están recibiendo el apoyo de los ayuntamientos porque si no se soluciona el problema de los bajos precios “la provincia de Jaén desaparece”. “Siempre hemos sido la despensa de Europa y eso hay que protegerlo”. “Estamos en un momento decisivo y hay que tomar medidas estructurales”, ha concluido.

Finalmente, el secretario general de Infaoliva, Enrique Delgado, ha asegurado que están apoyando estas movilizaciones porque si no hay olivareros no existe la industria almazarera de la extracción de aceite. Y ha destacado que no solo “no pedimos dinero, sino que estamos ofreciendo dinero al Estado Español” porque entre otros aspectos las principales exportaciones del país son de aceite de oliva.

Los cortes de carretera tendrán lugar en el kilómetro 327 de la A-4 (autovía que une Madrid con Sevilla), a la altura de Andújar; en el kilómetro 77 de la A-44 (Bailén-Motril) a la altura del Puerto Carretero; en el kilómetro 31 de la A-32 a la altura de Úbeda; y en el kilómetro 66 de la A-316, en Torredelcampo. Hasta llegar a los cortes se producirá una marcha por la autovía desde los puntos establecidos solo en tractores o vehículos.