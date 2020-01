OPINIÓN | VUELVA A SU BALONCESTO, SEÑOR IMBRODA (Carta abierta)

Aunque después de que se nombrara a ministro de educación al señor Wert, el de la lomce, ya se espera uno que esas responsabilidades se le entreguen a cualquiera. Pese a ello, uno que ha sido maestro, siempre espera que de estos asuntos se encargue alguien que considere la educación algo importante, dentro de lo que permite la aritmética de la imagen y los votos. Así que cuando me enteré de que era usted el designado para la educación en Andalucía, aprecié en su favor la habilidad para coordinar a jugadores de élite. Sin embargo, pronto hube de arrugar el entrecejo cuando, sin apenas haber aterrizado, se le ocurrió aquella idea errada de compensar el verano de cierto alumnado. Así que, he mirado con atención lo que su Consejería ponía en marcha, para superar la muy mejorable situación en que la señora Díaz había dejado la enseñanza.

Mi entrecejo se arrugó màs -si ya era posible- y mis orejas se empinaron, al escuchar en su presencia al señor Bendodo, con su habitual tono ufano aquello de que “cada cual va a ir la escuela que le dé la gana”. Por medio me enteré de su currículum académico, que siempre es laudable para cualquiera que se perfecciona en cualquier aspecto. La verdad es que si algo había mejorado en psicopedagogía, me extrañó mucho el documento de esa Consejería en el que hablaba de la posible desaparición del magisterio generalista en primaria. Así que no contentos con el estilo bachiller de cuarenta y cinco minutos por clase de varios especialistas en primaria, van más allá de quienes le precedieron. Magnífica idea para atender el sentido globalizador necesario en los primeros años de escolarización. También muy adecuado para la necesaria coordinación familia y escuela a través de la mejora de la función tutorial. Claro que eso lo resolverá usted atendiendo lo del pin parental o ideas similares que les sugieran sus apoyos en contra de lo que llaman cultura de género.

Avanza el tiempo y nos llega nueva información. Por un lado la vinculación de usted con un grupo privado de centros de educación media. Muy poco después viene el alarde, desde el principio de elaboración de presupuestos y la subida de la partida de educación. Lo que estará por ver es a qué conceptos de educación se aplican. No sé si serán en propiciar unos comedores estables o en monitores de la educación primaria que ha de atender zonas de familias trabajadoras o alumnado con necesidades educativas especiales. No, no creo que vayan por ahí los tiros. Sospecho que tendrá más que ver con la privatización de la educación, incluso secundaria. Después de todo esto, me he dado con un canto en los dientes de que no hayan nombrado, como en la Comunidad de Madrid una Dirección para Concertada. Pues claro, se me había olvidado que ustedes los “constitucionalistas” piden mucha libertad a costa de lo que sea. Lo lamentable es que se les olvide que la Constitución en su artículo 27-4 “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Así que léansela mejor y dedique los caudales públicos a la solidaridad primera. Quienes quieran crear o usar escuela privada que lo hagan son su dinero, que eso si es constitucional y no lo del negocio.

Así que como había dicho al principio, no le veo un futuro brillante en la gestión pública de la educación. Parece que le irá mejor en sus centros privados o en el baloncesto de élite. La educación física general es tarea de maestros y maestras que, además de la gimnasia ven otras facetas de su alumnado, como los hábitos saludables para el uso adecuado de su cuerpo. Eso por un lado, y por otro, tal vez más importante como la persona que quiere llegar a ser: alguien con autonomía y criterio que no se obnubile con apariencias, a veces transitorias como las del deportista de élite. Tampoco creo que ayude mucho a la educación que ésta sea una mercancía que se implemente desde una red de centros con visiones como la señalada.

Con el máximo cariño y respeto, le sugiero que vuelva a lo que más le gusta. Entiendo que en el presente, una de las mayores satisfacciones es ganarse el jornal trabajando en lo que más place. Lo dice por experiencia quien ha ejercido como maestro muchos años,

