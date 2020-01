Las mesas técnicas de la ITI de Jaén completan una nueva sesión de trabajo para impulsar proyectos Categorías

Las mesas técnicas “Jaén, apasiona y emociona”, relativa al Turismo y la Cultura; “Jaén, crece y conecta”, que aborda el Fomento y las Infraestructuras, y “Jaén, saludable y ejemplar”, relativa a Políticas Sociales, Igualdad, Salud y Conciliación, se han reunido hoy dentro del marco de la Inversión Territorial Integrada (ITI). Cada mesa, trabaja para evaluar, analizar y elevar proyectos a la Mesa de Participación. Ésta, a su vez, los someterá a debate antes de enviarlos a la Mesa de Planificación.

La delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Raquel Morales, que también preside la mesa “Jaén, apasiona y emociona”, ha indicado que la nueva convocatoria de las mesas técnicas responde a la vocación de trabajo continuada: “Después de que el pasado 17 de diciembre constituyéramos las mesas técnicas y diéramos cita a representantes de toda la sociedad civil con un centenar de agentes económicos y sociales e instituciones, las sesiones de trabajo se van a suceder con normalidad. Esta reunión forma parte del marco de diálogo que ya expresamos y la firme voluntad para que esta Inversión Territorial Integrada (ITI) sea de todos los jiennenses. Mantenemos una escucha activa para que la sociedad civil lidere la ITI”, ha manifestado Raquel Morales.

Precisamente, la responsable de Turismo de la Junta de Andalucía en Jaén ha señalado que se trabaja para elevar proyectos, pero ha recordado que son propuestas que se tienen que someter a un riguroso análisis para comprobar que sean financiables, es decir, que cumplen con los objetivos que marca la Unión Europea. De hecho, esas propuestas tienen que pasar después a la Mesa de Participación, que preside la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Lozano, y después a la Mesa de Planificación, que está presidida por el vicepresidente del Gobierno de Andalucía, Juan Marín.

“Trabajamos sin prisa, pero sin pausa. Avanzamos con celeridad para cumplir los plazos, pero también quiero recordar que esta ITI hace mucho tiempo que debería de haber arrancado por parte del anterior Gobierno de Andalucía. En cambio, nos la hemos encontrado en un cajón y hemos sido valientes para ponerla sobre la mesa. Se trata de un importe muy importante de fondos, lo que constituye una gran oportunidad para la provincia”, ha afirmado Morales.

La delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén ha recordado que la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Jaén cuenta con 443 millones de euros, de los que 223 millones de euros están gestionados directamente por la Junta de Andalucía para poner en marcha proyectos que conlleven una generación de empleo y ayuden a generar riqueza en la provincia. “Todavía quedan esos 220 millones del Gobierno de España, que habrá que ver qué va a hacer y cómo lo van a poner en marcha. Jaén no puede perder esta oportunidad. La Junta de Andalucía hace su trabajo y cumple. Dinamiza la parte que nos toca y que nos ocupa, que son esos 223 millones de euros. De hecho, estas reuniones son un vivo ejemplo”, ha señalado.

Finalmente, Morales ha agradecido a los agentes sociales, instituciones y representantes de instituciones que trabajan en la ITI “poniendo lo mejor de sus ideas y de su trabajo para que sea una ITI de todos. Estamos contentos por poder cumplir los plazos, pese a la complejidad y los estrechos márgenes que nos dejó el anterior Gobierno. No obstante, no hay tiempo que perder. Se trata de una oportunidad histórica para Jaén”, ha indicado la delegada. Asimismo, también ha recordado que los Presupuestos de Andalucía contemplan para Jaén la mayor inversión por habitante de la comunidad. “Es algo que no había ocurrido hasta ahora. Estamos trabajando de una manera positiva para romper la tendencia y aprovechar las oportunidades que se presentan para nuestro territorio”, ha concluido Morales.