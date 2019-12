El director general de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, Daniel Salvatierra, destaca en Linares el aumento del 4% en el complemento autonómico Categorías

El director general de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Daniel Salvatierra, ha visitado esta mañana la ciudad de Linares para mantener una reunión de trabajo con el delegado territorial, Antonio Sutil, y el alcalde de la ciudad, Raúl Caro. Durante el encuentro, Salvatierra ha destacado que el departamento presidido por Rocío Ruiz va a destinar 21,1 millones de euros en los presupuestos del próximo año para complementar las pensiones asistenciales y no contributivas de 105.400 personas, 5.558 de ellas jiennenses. Esta cuantía supone una subida del 4%, un incremento que es el mayor en la última década y se sitúa por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC).

“No solo mantenemos las ayudas a las pensiones asistenciales y no contributivas, sino que las hemos aumentado, lo que demuestra la apuesta de esta Consejería por garantizar el sistema de bienestar y el apoyo a los sectores más vulnerables de la población”, ha indicado Salvatierra. Las pensiones por jubilación e invalidez no contributivas tienen finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de protección pública. Estas personas perceptoras pertenecen a un colectivo en riesgo de exclusión en consideración a la cuantía de la prestación que perciben, debiéndose promover el establecimiento de mecanismos que ayuden a eliminar las causas que motivan este riesgo. La cuantía individual de este complemento se fija en 135,5 euros, que se abonará mediante un único pago durante el primer trimestre de 2020 y el número de personas beneficiarias está previsto en 102.500. Estas pensiones reciben la cantidad más baja de las reconocidas por el Sistema de la Seguridad Social: 392 euros/mes. Por otra parte, las pensiones del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimo reconocen como beneficiarias a las personas mayores y con discapacidad con recursos insuficientes. En este sentido, el importe que se percibe tiene una cuantía mensual de 149,86 euros con dos pagas extraordinarias que permanece invariable desde el año 1991, sin que haya sido objeto de revalorización en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado aprobadas hasta la fecha. Estas prestaciones se encuentran suprimidas para nuevas altas si bien tienen derecho a las mismas quienes la tuvieran reconocida con anterioridad a la supresión.

El previsible número de personas beneficiarias de esta ayuda para 2020 asciende a 2.950 aproximadamente. Con la revalorización de esta ayuda en un 4%, el complemento pasa de 1.260 euros a 1.310,40, por encima de la variación del porcentaje del IPC.

Por otra parte, el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio Sutil, ha recordado la disposición de 200 nuevas plazas públicas para personas mayores en situación de dependencia en centros de atención residencial de toda Andalucía, 15 de ellas en la provincia de Jaén, concretamente en el Centro Residencial Nuestra Señora de las Mercedes de Alcalá la Real, que cuenta con 10 más, y en el Centro Residencial Padre Zegri de Villacarrillo, con 5 nuevas plazas.