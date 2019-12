‘Boutique Cees’ se hace con el Concurso de Escaparates Navidad 2019 Categorías

El Jurado Calificador del Concurso de Escaparates Navidad 2019, estando integrado por un representante del Excmo. Ayuntamiento de Linares, un representante de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL), un representante de Radio Linares Cadena SER, y un representante de la Cámara de Linares, ha decidido disponer los siguientes premios:

1º.- CEES BOUTIQUE C/ Isaac Peral, 28 (300 € y Trofeo patrocinado por la Cámara de Linares)

2º.- ENTRE TELAS C/ Joaquín Ruano, 3 (150 € y Trofeo patrocinado Excmo. Ayuntamiento de Linares)

3º.- ROMÁN ESTUDIO FOTOGRÁFICO C/ Hernán Cortés, 9, (90 € y Trofeo patrocinado la Asociación de Comerciantes e

Industriales de Linares)

Premio a la Popularidad (concedido a través de redes sociales).- CAFETERÍA MÁSQDULCE C/ Julio Burell, 11 (60 € y Trofeo

patrocinado por Radio Linares-Cadena Ser).

La entrega de premios se realizará el próximo lunes, día 30 de diciembre, a las 13:45 horas (a continuación de la Gala de Circo de Lolo Fernández) en el escenario de las 8 Puertas.