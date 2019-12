COAG exige al Gobierno una defensa más contundente del sector del olivar acorde a su peso económico y social Categorías

El secretario general de COAG Jaén y responsable del sector del aceite en COAG-Andalucía, Juan Luis Ávila, exige al Gobierno central una defensa más contundente del olivar y del aceite de oliva teniendo en cuenta el peso que tiene en la economía y la sociedad española.

Un sector inmerso en una crisis de precios, del que viven en Andalucía más de 250.000 familias andaluzas, generando alrededor de 140.000 empleos en la comunidad, y que además se ve amenazado por los aranceles impuestos por EEUU, a causa de las subvenciones recibidas por un consorcio aeronáutico que en Andalucía da empleo a poco más de 12.000 trabajadores.

Un consorcio de empresas aeronáuticas con el que nada tenemos que ver, que no se ve afectado por estos aranceles del que son la causa, mientras obtienen beneficios, y que además estudian despidos en su plantilla.

Incongruencia

De ahí, que desde COAG Jaén se considere una incongruencia que los productos agrícolas y en concreto el del olivar, sea el más afectado con aranceles, por las subvenciones recibidas por una empresa, que se libra de los mismos y al día siguiente de que se impongan incluso sube su cotización en bolsa.

A la caída generalizada de los precios en origen, y en consecuencia de las rentas de los agricultores, al permanente incremento de los costes de producción, la desregulación de los mercados y eliminación de la preferencia comunitaria, se unen circunstancias como la de los aranceles.

El sector del olivar se movilizará, al igual que el conjunto del campo en COAG, ante la brutal crisis que padecen la mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos de nuestro país. Lo que se exige al Gobierno es una defensa del sector del olivar y del aceite de oliva acorde al peso que tiene en España y en concreto en Andalucía.

Desde Coag se ha apoyado siempre la necesidad de instalación de industrias en la región que palíen la dependencia del olivar, sin embargo no parece lógico que no se haga una defensa más intensa y férrea de un sector fundamental y social, no solo solicitando ayudas cuando el mal está hecho, sino negociando en los despachos antes de que se produzcan utilizando todos los medios a su alcance.

El peso de un sector

El sector aeroespacial cuenta en Andalucía con poco más de 120 empresas, centradas en su inmensa mayoría en Sevilla (90) y Cádiz (23), y genera 15.668 empleos directos y unos 45 indirectos. Asimismo, mientras, Airbus obtiene hasta septiembre un beneficio de 2.186 millones de euros, un 50% más que un año antes, en Sevilla, los sindicatos convocan una huelga, en protesta por las condiciones de trabajo y el anuncio de despidos en algunas de ellas.

Sin embargo, paga los platos rotos el sector del olivar que genera en Andalucía cada año, más de 16 millones de jornales, equivalentes a alrededor de 140.000 puestos de trabajo, sin contar los trabajadores fijos y los autónomos

Teniendo en cuenta que según el Censo Agrario de 2009, se estima que el olivar de Andalucía genera una media de 103.298 UTA (Unidad de Trabajo Agrario) y una UTA equivale 1.826 horas en 228 jornadas de 8 horas, o 281 jornadas de 6,5 al año.

Y sin perder de vista, que en Andalucía hay más de 169.450 explotaciones, 63.772 de ellas en la provincia de Jaén; más de 850 almazaras, además de alrededor de 680 envasadoras de aceite; unas 250 orujeras, cerca de una veintena de refinerías de aceite; 225 entamadoras y 118 envasadoras de aceituna de mesa, y más de una docena de plantas transformadoras de biomasa del olivar.