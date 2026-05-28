Solistas del Ballet de la Ópera de París protagonizarán una gala en la tercera semana del Festival de Úbeda

La danza será protagonista de la tercera semana del Festival de Úbeda gracias a la presencia de solistas del Ballet de la Ópera de París, una de las formaciones más importantes a nivel internacional que ha pisado algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo. Será un espectáculo de primer nivel en el que nueve solistas, con músicos en directo, repasarán lo más simbólico de la danza universal. Y ocurrirá además en la monumental plaza Vázquez de Molina, buque insignia de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, lo cual será un aliciente más y multiplicará la belleza y peculiaridad de la propuesta.
La gala ‘Estrellas de la danza’ tendrá lugar el próximo sábado, 30 de mayo, a partir de las diez de la noche, ofreciendo una ocasión única para disfrutar en Úbeda del talento, la elegancia y la emoción de bailarines de primer nivel internacional, que aportarán al Festival toda la magia y excelencia de la gran escuela francesa de ballet. Entre las obras que el público podrá disfrutar se encuentran ‘Diana y Acteón’, ‘Giselle’, ‘Arepo’, ‘Appointed rounds’, ‘Palindrome presque parfait’, ‘Camille’, ‘Aunis’ o ‘El corsario’, conformando una gala extraordinaria que promete convertirse en una de las noches más inolvidables de esta edición.
Música y Patrimonio
Pero esta tercera semana irá mucho más allá, pues el miércoles 27, a las ocho y media de la tarde en el Palacio Vela de los Cobos, continuará el ciclo Música y Patrimonio que patrocina la Fundación Caja Rural de Jaén y que anda visitando rincones especiales de Úbeda, logrando momentos íntimos, coquetos y llenos de belleza, donde el lugar y la propuesta artística están pensados para alcanzar experiencias únicas. Actuará el Dúo Icarus formado por Alberto Plaza (guitarra) y Alfonso Padilla (saxofones), en una velada íntima, elegante y llena de sensibilidad.
El programa incluye obras de Jacques Ibert, Santiago Báez Cervantes, Isaac Albéniz, Laura Vega, Astor Piazzolla, Ramón Humet o Manuel de Falla. Música, emoción y patrimonio volverán a darse la mano en una noche perfecta para dejarse llevar por la magia del Festival de Úbeda.
Orquesta Ciudad de Granada
Respecto al jueves 28, a las nueve y media de la noche en el auditorio del Hospital de Santiago, se vivirá un concierto verdaderamente especial junto a la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Lucas Macías, y la extraordinaria violinista Francesca Dego, una de las grandes intérpretes internacionales del momento. Con música de Barber y Dvořák, el recital propone un apasionante viaje sonoro hacia el Nuevo Mundo.
Piano
Y el viernes 29, en el mismo espacio y a la misma hora, llegará otra de las grandes citas de esta 38 edición gracias a Zhiquan Wang, ganador del prestigioso Concurso Internacional Premio Jaén de Piano 2025, reconocimiento que confirmó su virtuosismo y una profundidad artística que conecta directamente con el público. Sonarán obras de Beethoven, Medtner, Balákirev, Granados, Rachmáninov y Ravel.