El TOP Andaluz de Tenis de Mesa en categorías inferiores se celebra en Baeza con protagonismo linarense

Un total de 34 deportistas de nuestra entidad participarán en el TOP Andaluz de categorías inferiores, que va, desde Promesas hasta Juvenil.
Durante este próximo fin de semana, la patrimonial ciudad de Baeza acogerá el TOP Andaluz de categorías inferiores de Tenis de Mesa. Hasta esta localidad vecina se desplazarán un total de 109 deportistas llegados desde todas las provincias andaluzas. De ellos, 34 vestirán los colores del Real Club Tenis de Mesa Linares.
En categoría Promesas Mixto contaremos con cinco representantes. Adan Valdivia, Regina Sánchez, Carmen Mimbrera, Luna Gámez y Marco Sánchez serán los protagonistas linarenses. En Benjamín Femenino, Laura Muñoz y Martina Ramos serán nuestras jugadoras, mientras que en Benjamín Masculino contaremos con Adrián de la O, Emilio Ramírez, Javier Cañadas, Juan Manuel Coelho, Rafa Sánchez y Fernando López.
En Alevín Masculino estaremos representados por Mencía Caro-Accino, Mónica Carrasco y Alicia Morales, mientras que en Alevín Masculino contaremos con Antonio Ruiz, Manuel Cano y Jacobo Hervás. Julia Tarifa y Marta Valenzuela serán nuestras chicas en Infantil Femenino, mientras que en Masculino, no contaremos con representación.
En Cadete Femenino no se disputará la prueba, pero si en Cadete Femenino, donde Blanca Muñoz, Diana Caro-Accino, Marta Perales, Aurora Hidalgo y Ana Chen serán las jugadoras que vestirán los colores de nuestro Club, mientras que en Cadete Masculino serán Eduardo Cano, Miguel Corona, Mattia Zanoner y Antonio María Moreno. En Juvenil Masculino, nuestros chicos serán Alejandro Molina, Esteban Rodríguez, Ferrán Paredes y Rodrigo Domínguez.
A día de hoy, el nivel del Tenis de Mesa Andaluz es muy alto, pero desde la entidad se confía en que el papel de nuestros canteranos y canteranas sea más que notable.