L’IES Cotes Baixes i el CIP FP Batoi guanyen el XII concurs ideaT UPV Campus d’Alcoi – Àgora Emprenedors

Han participat estudiants dels centres educatius d’Alcoi: CIP FP Batoi, IES Cotes Baixes, el Col·legi Sant Roc i el Col·legi Salesians Juan XXIII

Els Premis ideaT UPV Campus d’Alcoi – Àgora Emprenedors han tornat en la seua dotzena edició. El nivell dels projectes ha sigut molt alt i hi ha hagut un empat, per la qual cosa s’han entregat dos primers premis. Un dels guardons ha sigut per a Carolina Jiménez Muñoz, Marc Reig Martínez, María Villegas Vidal i Assia Laaouar, amb el projecte Safeye del CIP FP Batoi. L’altre primer premi ha sigut lliurat a Karelis Katiuska Ruiz Betancourt, Aya Zakriti i Roumaissae Kamil, amb el projecte Nanocultiva IA de l’IES Cotes Baixes.

Els premis s’emmarquen en la programació anual de Joves Consciència i compten amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Estan coorganitzats per l’Ajuntament d’Alcoi a través d’Àgora i pel Campus d’Alcoi de la UPV a través d’IDEAS UPV. També compten amb el suport de la Càtedra Alcoi Ciutat del Coneixement, firmada amb l’ajuntament.

L’acte ha estat presidit per Pau Bernabeu, director del Campus d’Alcoi de la UPV; Toni Francés, alcalde d’Alcoi; Alejandro Vignoni, director d’àrea d’Emprenedoria i d’IDEAS UPV; i Helena María Bollas, directora acadèmica del Grau en Administració i Direcció d’Empreses, qui ha parlat de la possibilitat de cursar dobles graus i dobles titulacions internacionals en el campus relacionades amb ADE.

Els centres participants en aquesta dotzena edició han sigut el CIP FP Batoi, l’IES Cotes Baixes, el Col·legi Sant Roc i el Col·legi Salesians Juan XXIII. L’acte ha estat presentat per Alejandro Nicolás, estudiant del Campus d’Alcoi.

En el concurs han participat estudiants de Batxillerat de Ciències Socials i de Cicles Formatius de Grau Mitjà o Cicles Formatius de Grau Superior relacionats amb el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses. L’objectiu del concurs és incentivar entre l’alumnat el desenvolupament de competències, habilitats, capacitats i aptituds en matèria d’emprenedoria. Tots els centres docents han comptat, a més, amb el suport tècnic i ús de l’Espai Àgora de l’Ajuntament d’Alcoi.

Abans de conéixer els projectes guanyadors, Ainoa Mataix i Érica Mataix, emprenedores i cofundadores de NIWSION, han impartit una conferència motivadora. Ambdues s’han graduat en el Grau en Administració i Direcció d’Empreses en aquest campus i són Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats. En la seua ponència “De la idea a l’acció: Transformant experiències, marques i empreses”, han parlat sobre com transformar una idea en un negoci real i sostenible.

Tots els premis entregats

A més dels premis guanyadors, s’han entregat guardons als millors projectes de cada centre.

Millor iniciativa del Col·legi Sant Roc: Carlos Arroyo Petit, Pau Alcocer García, Alex Herrero Francés. ECORODA ALCOI

Millor iniciativa del CIP FP Batoi: Thalía Frau Reig, Fátima Leo García, Aylen Sevilla Porta. TEMPTIGER

Millor iniciativa de l’IES Cotes Baixes: Julia Pla Soler, Laura Mengual Ferrando, Valeria Montero Jorda. WARDROBEWISE

Millor iniciativa del Col·legi Salesians Juan XXIII: Yasmine Badda Bouagaga, Fátima Talbi El Hajji, Anthony Gabriel Padilla Gualpa. SAVEDLIFE