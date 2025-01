Cerca de 170 personas se dan cita en una comida en la que deportistas, entrenadores, directivos y padres disfrutaron de lo lindo.

Nada más y nada menos que 170 personas se dieron cita en Los Jardines de la Villa para celebrar la comida del Club 2025. Una comida que no se celebraba desde el año 2019 y que se ha podido recuperar en esta ocasión. Como curiosidad, hay que indicar que este evento solo podía celebrarse este domingo 19 de enero, ya que al tener tantos equipos en competición, era la única fecha en la que el calendario deportivo marcaba que ninguno de nuestros conjuntos tuviera que realizar desplazamiento alguno. Era la fecha idónea para estar todos juntos. No obstante, y a pesar de ser más de 170 personas, es cierto que hubo familias o deportistas que por diferentes motivos no pudieron asistir, si bien, estuvieron presentes en la unión que realiza la Familia del Real Club Tenis de Mesa Linares y del CD Indiana Games.

El acto consistió en una comida muy agradable en la que el buen ambiente fue protagonista. Durante los postres, llegaron las sorpresas. Hubo varias intervenciones ante los asistentes que, los protagonistas, no esperaban, por lo que los discursos fueron totalmente improvisados. En primer lugar, Francisco Fernández, Presidente del Club, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia, y por supuesto, que formen parte activa del día a día del Club. Posteriormente, Carlos Caballero y Roxana Istrate subieron a la plataforma para agradecer el apoyo a los asistentes y valorar la actualidad deportiva del Tecnigen Linares y del Cliniqas.com.

Pero habría más intervenciones. Las cabezas visibles del trabajo de cantera también se dirigieron al público. Almudena Roldán, Israel Rodríguez y Claudia Caragea también tuvieron unas palabras para todos los asistentes. Además, pidieron que subieran a dicha plataforma los también entrenadores Edgar Núñez y Ángel Rodríguez. Durante esta intervención, Israel Rodríguez “llamó a filas” a los directivos y colaboradores del Club; esas personas que están en el trabajo diario de la entidad, quien uno a uno, también dirigieron unas breves palabras.

Llegaba el momento del “Mago Medy”. Pepe Medina es un mago muy reconocido, pero además, es uno de los fundadores del Real Club Tenis de Mesa Linares, por lo que aprovechando su presencia y la de Marcelino Medina, Esteban Rodríguez, Antonio Rentero y Pepe Robles, se hizo una foto para el recuerdo…. como en el recuerdo teníamos al desaparecido Miguel Lozano Ramírez, también fundador, a quien Pepe Medina dedicó unas palabras, recordando alguna anécdota vivida junto a él.

Tras el espectáculo de magia se vivió una tarde de fiesta amenizada con música. Mucho baile, mucha diversión y sobre todo, muy buen ambiente en una jornada que dejó una conclusión firme en todos los asistentes: Esta comida hay que celebrarla, mínimo, dos veces al año.