Casi 67.000 estudiantes de 189 centros educativos de la provincia de Jaén realizarán este curso actividades relacionadas con la prevención de la violencia de género, según las estimaciones de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Se trata del Programa de Violencia de Género que contará además con la implicación de más de 6.600 docentes.

Los proyectos que se desarrollan en el marco de este Programa tienen en cuenta la diversidad de necesidades y contextos de los centros docentes, y promueven la participación de la comunidad educativa en todas las fases del proyecto. Esto significa que no solo se busca la implementación de acciones específicas para prevenir la violencia de género, sino que también se promueve la reflexión y el debate sobre las causas y las consecuencias de la desigualdad de género en el ámbito educativo y en la sociedad en su conjunto.

En cuanto a las actuaciones que desarrollan los centros implicados en este programa, en los centros de Educación Infantil y Primaria están relacionadas con conocer el papel de la mujer en la Historia, la coeducación y corresponsabilidad para la prevención de la violencia de género, la gestión de las emociones para el fomento de una convivencia positiva y los buenos tratos como prevención de la violencia de género, la realización de materiales curriculares coeducativos. También promueve cuentos, juegos y juguetes no sexistas, y no violentos y se impulsa la participación, especialmente de las niñas, en las enseñanzas y profesiones científicas y en el ámbito STEAM.

Para el resto de las enseñanzas se trabajan temas relacionados con el uso adecuado de las redes sociales para la prevención de violencia de género, eliminar los roles de género, la discriminación y las desigualdades como claves para la prevención de la violencia de género, como en videojuegos, publicidad, cine y canciones y se analiza el lenguaje sexista y micromachismos como forma de prevención de la violencia de género, entre otros.

El programa para la Prevención de la Violencia de Género en los centros docentes se centra en una amplia variedad de actividades diseñadas para sensibilizar a la comunidad educativa y fomentar el compromiso del alumnado en la erradicación de esta problemática. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran las jornadas de prevención de la violencia de género, organizadas en colaboración con asociaciones, ONGs y entidades locales, que tienen como objetivo concienciar, promover el respeto y despertar el interés de estudiantes, familias y docentes. Asimismo, los centros celebran efemérides clave como el Día Internacional contra la Violencia de Género (25N) y el Día Internacional de la Mujer (8M), reafirmando su compromiso con la igualdad y la justicia social.

El programa también incluye talleres prácticos y formativos adaptados a adolescentes, abordando temas como habilidades sociales, detección de factores de riesgo, identidad y orientación sexual, educación emocional, empatía, y la construcción de relaciones afectivas saludables. Estas actividades están diseñadas para fortalecer la autoestima y la seguridad personal, promover el respeto mutuo y fomentar un ambiente de rechazo hacia cualquier forma de violencia de género. Además, se busca el enriquecimiento personal de todos los agentes de la comunidad educativa, contribuyendo al desarrollo de una convivencia basada en valores de cohesión, seguridad y respeto social.

Como parte del compromiso por crear espacios seguros y libres de violencia, el programa incluye la adecuación de áreas coeducativas en los centros, con iniciativas como patios inclusivos, rincones violetas, peldaños con mensajes de igualdad, y espacios destinados a juegos coeducativos. Asimismo, se promueve la creatividad y la reflexión a través de la elaboración de materiales digitales y en papel, que incluyen cortometrajes, blogs, revistas, vídeos de denuncia y marcapáginas, creados en colaboración con toda la comunidad educativa. Las actividades también abarcan teatro y cuentacuentos coeducativos, así como la adquisición de libros y recursos que refuercen los valores de igualdad y respeto.

Todas estas actividades se pueden desarrollar tanto en horario lectivo como extraescolar, con la participación de toda la comunidad educativa, profesorado y alumnado al que van dirigidas.

En esta misma línea, se han realizado unas instrucciones para la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, en los centros docentes con el fin de que realicen actividades para celebrar esta efeméride dentro del horario lectivo. La Consejería pone a disposición de los centros recursos y materiales didácticos digitales para facilitar al profesorado el diseño y desarrollo de las actividades, tales como sugerencias de películas, series y lectura de libros, así como páginas webs institucionales con amplia y diversa información y con actividades didácticas, con especial relevancia del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).