Primer que res, l’Alcalde d’Alcoi, Toni Francés, vol agrair totes les mostres de solidaritat d’alcoians, alcoianes, empreses i entitats que estem rebent estos dies per posar-se al costat de les famílies afectades per al DANA a València i que tant patiment està causant per a restablir la situació. L’Alcalde destaca: “Alcoi demostra una vegada més el seu esperit solidari, d’ajuda i cooperació amb aquells que menys tenen i que no podem més que agrair la implicació de tots per poder superar esta situació i estar al costat de les famílies que ho han perdut tot. Una catàstrofe històrica que ha generat una resposta solidària històrica, i Alcoi una vegada més és exemple”.

A partir d’ara, cal informar que s’està duent endavant una tasca coordinada amb la Cambra de Comerç d’Alcoi perquè se’ns informa que ara la prioritat és proveir de material de neteja industrial a les poblacions afectades. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament d’Alcoi i la Cambra de Comerç fem una crida a les empreses que disposen de raspalls i pales industrials, botes de goma i guants. Les empreses que disposen d’aquest stock el podran dipositar a partir del dilluns a les dependències municipals de la brigada d’obres al passeig Ovidi Montllor nº13. Una vegada arreplegats aquests materials realitzarem un enviament coordinat per a que apleguen degudament a les poblacions afectades.

Insistim en que les poblacions més danyades ens demanen que la prioritat és el material industrial de neteja que puguen aportar les empreses. La GVA ha habilitat un canal directe per on els particulars poden adreçar les seues aportacions.

En aquest últims dies l’Ajuntament ha coordinat el desplegament d’efectius i recursos per ajudar a les poblacions afectades tals com: vuit agents de Policia Local i quatre vehicles carregats d’aigua. Per part de d’Aqualia s’ha enviat un camió per a neteja viària, un camió de clavegueram per ajudar a neteja i un electromecànic per a reparar bombejos pluvials. A més s’ha cedit un vehicle perquè s’han quedat sense. Per part de FCC s’han enviat dos camions de càrrega i 6 persones per torn per a la neteja viària amb pales i raspalls, una màquina de neteja viària, un camió de carrega amb voluntari. Des de l’Ajuntament també s’ha mobilitzat un tractor pala i dos vehicles 4×4 amb dos tècnics. I per últim, cal destacar l’amplia mobilització que està duent a terme ACIF amb el desplegament de nombrosos voluntaris, vehicles, un camió grua i coordinadors per a col·laborar en les tasques de salvament i neteja.

Per últim, l’Alcalde d’Alcoi es va posar en contacte el dimecres tant en Presidència de la Generalitat com en Delegació del Govern per oferir l’ajuda d’Alcoi i estem en continu contacte aquests dies atenent a les peticions que ens arriben per part dels Ajuntaments. També la Policia Local d’Alcoi està a l’espera d’ordres de les jefatures de policies locals de les poblacions afectades per atendre necessitats.