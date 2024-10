El concejal del Partido Popular de Linares, Raúl Caro-Accino ha calificado de las «políticas de mentiras y crispación» a las que está llevando a cabo el PSOE en nuestra ciudad: “Javier Perales miente sobre el contrato para las obras en el Arroyo Periquito Melchor ya que se firmó a finales de mayo del 2023, días antes de las elecciones municipales y como en el PSOE solo pensaban en esta cita electoral, sacaron un contrato con prisas y sin iluminación, mobiliario urbano ni arbolado, pero lo que es peor sin las expropiaciones necesarias para su ejecución, algo que hemos tenido que subsanar y modificar con los consiguientes retrasos, pero con la certeza de que este proyecto mejorará el día a día de los vecinos”.

Caro-Accino ha reiterado que desde el PSOE continúan mintiendo: “Engañan cuando hablan del agua de la ciudad, sin importarles generar alarma social. Mienten cuando hablan de los proyectos que tenían para Linares, absolutamente ninguno ya que no existían proyectos de bicicletas ni tampoco fábricas de coches. También mintieron cuando declararon que las obras del Linares Plaza empezaban en marzo. Continuaron mintiendo cuando pusieron un cartel anunciando el inicio de las obras en la Calle Baños y no tenían ni siquiera el proyecto. Y claro que también mienten cuando hablan de transparencia y de falta de información, denostando el trabajo de los empleados públicos.

«En esta línea de mentiras, no nos sorprende que engañen a los linarenses cuando hablan del patrocinio al Linares Deportivo o la financiación al proyecto 23700 de RAMPA. Saben de sobra que las intenciones del PSOE eran las de no financiar ni a uno ni a otro, pero tuvieron que recular ante las presiones de los suyos algo que deja patente lo complicado que tiene que ser para los socialistas defender las políticas erráticas de Reyes y Perales”, ha asegurado el ex alcalde.

Raúl Caro-Accino ha concluido anunciando a la ciudadanía: “Al igual que estamos asistiendo a un proceso de reindustrialización, también veremos un impulso comercial. Llevamos apenas 15 meses en el Gobierno de la ciudad y vamos a continuar transformando Linares. Para el Partido Popular sería muy fácil entrar en las continuas provocaciones tanto de Javier Perales como de sus concejales en la oposición, pero nosotros hemos venido a demostrar que es posible hacer otro tipo de políticas, una gestión que tiene como objetivo beneficiar a Linares y prueba de ello son las continuadas inversiones por parte del Gobierno de Juanma Moreno en Linares y el reciente anuncio del incremento económico de 9 millones de euros que serán destinados a finalizar nuestro proyecto de revitalización del Parque Empresarial de Santana”.