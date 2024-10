Tras la polémica suscitada por la supuesta presencia de bacterias en el agua de La Andaluza, la Colonia del Sol y Girón, Linaqua, empresa gestora del Servicio Municipal de Aguas de Linares, tomó ayer muestras de la red general a la entrada al aljibe de Colonia del Sol y en otra zona cercana (C/Jaime I el Conquistador).

Estas muestras extraordinarias han sido analizadas en el laboratorio certificado de la ETAP de Linares, dando como resultado que el agua de estos puntos, al igual que la del resto del municipio, es APTA PARA CONSUMO.

Paralelamente, se han enviado también muestras a un laboratorio externo acreditado para refrendar los resultados.

Por tanto, se refuerza la idea de que, si realmente existe algún problema, este se debe al mal estado de las instalaciones interiores, como tuberías viejas de hierro, y/o un inadecuado mantenimiento del aljibe intermedio.

En todo caso, desde Linaqua se han iniciado acciones legales presentando la correspondiente denuncia para que se realice la identificación de la persona o personas que ha iniciado el bulo, difundiendo en redes sociales una información falsa sobre un servicio público esencial, provocando una alarma social innecesaria. Además del delito de usurpación de funciones públicas, pues la declaración de No Potabilidad del agua no le corresponde a ningún particular, ni tan siquiera a Linaqua, sino a la Autoridad Sanitaria, tras seguir estrictamente los procedimientos establecidos en la legislación vigente (el Real Decreto 03/2023).

La empresa reitera, ante cualquier duda, la posibilidad de consultar a los profesionales de Linaqua a través de los canales de contacto habituales de la compañía, así como la disponibilidad de ver los resultados de los análisis oficiales realizados en su propia oficina. Así mismo, estos resultados se pueden consultar igualmente en el Sistema de información de aguas de consumo del Ministerio de Sanidad (SINAC).