Hoy se ha celebrado el Pleno del Ayuntamiento de Linares del mes de abril y el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha defendido una moción registrada en nombre de la Plataforma Linares por Palestina.

La moción sobre Palestina llevaba el título «Paremos el genocidio! Contra la ocupación y el apartheid. Embargo de armas a Israel». Los miembros de la plataforma han estado presentes en el Salón de Plenos y han portado los dibujos de la Exposición Pazlestina a modo de protesta. Recordemos que el Ayuntamiento les negó el uso de un espacio municipal para la misma.

La moción ha sido rechazada con los votos en contra del Partido Popular y de Vox. Para nuestra concejala, Laura Cerezuela, «es tremendo que no se vote a favor de parar una guerra, que no voten a favor de parar un genocidio, sabiendo, que además de los bombardeos se está dejando a la población morir de inanición. No existe justificación, teniendo un mínimo de humanidad para votar en contra de la moción», ha manifestado.

La edil de IU ha defendido, frente a José Luis Roldán, que ha defendido la postura del grupo popular, que ésta no es una moción “enlatada”. Le ha recordado al Partido Popular, que hay linarenses atrapados en Gaza, como la joven corresponsal Huda, y que no se puede comparar el genocidio que sufre el pueblo palestino, con hablar de la amnistía o que en Cataluña no se puede hablar español en los centros educativos (mociones traídas al pleno de Linares por el Partido Popular) También le ha recordado que el Ayuntamiento se implicó activamente en campañas de recogida de alimentos en solidaridad con Ucrania, haciendo por tanto distinciones entre víctimas de distintos países.

«De nuevo, el Partido Popular de Linares ha mostrado una gran equidistancia al decir que están en contra de todas las guerras y que se solidarizan con todas las víctimas inocentes, deseando de todo corazón y con toda su fuerza que la guerra termine y haya una paz duradera entre Israel y Palestina. Palabras que se contradicen con los hechos del pasado, en los que el Ayuntamiento gobernado por Ciudadanos y PP mostró su apoyo público e institucional a los ucranianos, cuando sucedió la invasión y el ataque ruso. Veremos en un futuro como transcurren las relaciones con el país hebreo, cuando se hagan valer los compromisos de colaboración que se trataron entre la alcaldesa de Linares y la embajadora de Israel en España, el pasado mes de octubre», concluye Cerezuela.