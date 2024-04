La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha ampliado hasta el mes de diciembre el plazo para solicitar las ayudas del Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado por la administración andaluza para la gestión y ejecución de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda. Unas líneas de subvenciones para comunidades de propietarios, vecinos y empresas que, en la provincia de Jaén, cuentan con un montante total de 16 millones de euros.

El delegado territorial, Miguel Contreras, ha participado en una jornada práctica desarrollada por la Delegación Territorial y los Colegios Oficiales de Arquitectos, Aparejadores y Administradores de Fincas de Jaén acerca de la ejecución del Plan Ecovivienda, donde ha señalado “el compromiso de la Consejería con los andaluces y los jiennenses, facilitando que puedan acceder a estas ayudas con las que podrán modernizar sus hogares, haciéndolos más eficientes y sostenibles, y, al mismo tiempo, ver reducida su factura de la luz”.

Esta ampliación del plazo se produce atendiendo a la demanda existente y ante la previsión de que la Junta de Andalucía pueda obtener cuantías adicionales. En ese sentido, por razones de oportunidad y coherencia, se ha adecuado el plazo ante la posibilidad de llegar nuevos créditos tanto para la rehabilitación a nivel de edificio como a la mejora de la eficiencia energética en viviendas, cuyos beneficiarios son las familias e instituciones sin fines de lucro.

Las subvenciones del Plan Ecovivienda destinadas a las comunidades de propietarios y los vecinos en régimen de concurrencia no competitiva se pueden solicitar de forma telemática a través de la web de la Consejería (https://lajunta.es/Ecovivienda). De igual manera, los Colegios Oficiales de Arquitectos, Aparejadores y Administradores de Fincas de Jaén tienen habilitada una oficina de atención acerca de este plan, donde los interesados pueden recibir asesoramiento.

Miguel Contreras ha recordado que estas ayudas se marcan como objetivo “la reducción del consumo energético de los hogares en al menos 30%, con lo que no sólo se mejora la eficiencia energética sino también supone reducir la factura de la luz”. Para ello, se incluyen intervenciones como la mejora del aislamiento en fachadas y cubiertas, la instalación de sistemas de energías renovables como placas fotovoltaicas, placas solares para agua caliente, aerotermia o calderas de biomasa, o el cambio de ventanas o sistemas de iluminación. Además, si se logran las cuantías máximas de las ayudas, se podrían incluir en los proyectos medidas favorables a la accesibilidad. Las ayudas son compatibles entre si siempre que no se subvencione el mismo objeto.

Con la línea de rehabilitación de edificios, sea casa o bloque, se subvenciona entre el 40%, el 65% y el 80% de la obra en función del nivel de ahorro en consumo de energía no renovable conseguido. La cuantía máxima es de 18.800 euros por vivienda, ya que la subvención puede ser tanto para la comunidad de vecinos como para cada una de las viviendas tipo casa unifamiliar. La mitad del pago se hará por anticipado, es decir, al inicio de la obra. Por su parte, la línea de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas podrá alcanzar hasta el 40% del coste total, con un máximo de 3.000 euros. En este caso también será necesario certificar un ahorro de consumo de energía primaria de, al menos, el 30%.