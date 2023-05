El Consejo Social de la Universidad de Jaén (UJA) celebrará el viernes, 26 de mayo, una Jornada para conmemorar el 30 Aniversario de la UJA, bajo el título ‘Universidad de Jaén. Historia de una gran ilusión’.

La jornada dará comienzo a las 10 horas, en el Salón de Grados de la Antigua Escuela de Magisterio. En la misma se desarrollarán tres mesas redondas: la primera, con la participación de ex representantes de los estudiantes de la UJA; la segunda, con ex presidentes del Consejo Social desde su constitución, y la tercera, con los ex rectores y Rector de la UJA.

Finalmente, en el acto intervendrá Mª Dolores Dancausa Treviño, consejera Delegada de Bankinter.

El acto estará presidido por Francisco Vañó Cañadas, Ppresidente del Consejo Social de la Universidad de Jaén, que estará acompañado por Juan Arévalo Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica del Consejo Social; Inmaculada Herrador Lindes, presidenta de la Comisión Académica del Consejo Social, y Mercedes Valenzuela Generoso, Secretaria del Consejo Social UJA.

En cuanto a la mesa del estudiantado, ésta estará compuesta por: Kaoutar Erranhmanl. Carlos Ráez Torres, M’ Ángeles Romero Torres, Carlos Ruiz Cámara y Armando José Santana Bugés.

La mesa redonda de los presidentes del Consejo Social estará formada por: Francisco Vañó, Enrique Román Corzo, Presidente del Consejo Social UJA (2004-2015), y Ana Maria Quílez García, Presidenta Consejo Social UJA (2000-2004)

Asimismo, la mesa de rectores estará formada por el Rector en funciones, Juan Gómez Ortega; el Rector electo, Nicolás Ruiz Reyes, y los ex Rectores Luis Parras Guijosa (1993-1997, como presidente de la Comisión Gestora, y 1997-2007, como Rector) y Manuel Parras Rosa (2007-2015).

Para asistir a la jornada es necesario inscribirse en el correo electrónico: pconsoc@ujaen.es