Éste, como aparece en el título, es el tercer escrito referido el Presidente de la Junta de Andalucía elegido con creciente apoyo en las últimas elecciones. En las primeras entregas destacaba la cualidad de la moderación con una creciente sorna, lo que si se colma de ironía será mejor pasar a la inmoderación. Ese es el calificativo que viene mejor al señor Moreno a la vista de los excesos por el supuesto comedimiento mostrado en los últimos meses, como pretendo describir. Ahora entiendo que la imagen que viene proyectando es el de “inmoderado cinismo”. Esto es ninguna moderación, más bien al contrario y mostrada con cinismo. Sí, cinismo entendido como la peor acepción de la palabra, esta es la de mantener una imagen o discurso sabiendo a conciencia que son contrarios a la verdad. Y es que la verdad cada día es más escurridiza y se puede atropellar para engañar o para insultar, sobre todo si se dispone de buenos altavoces o medios y luego también jueces más afines, para eso se puede incumplir la Constitución. Triste tiempo en que la ciudadanía va perdiendo más la libertad o derecho que se derivaría de una información veraz y objetiva, al menos de los medios de titularidad pública, o posible rectificación.

Recuerdo aquellos carteles con la cercana cara del señor Moreno que los llenaba sin apenas una mosquita en un rincón que resultaba ser el logo de su partido. Aquí había que tapar al PP de los señoritos, ni de la simpática Ayuso con sus más de siete mil ancianos y ancianas muertas en las residencias de mayores sin posibilidades de ser atendidos en un hospital. En cada lugar la cara que mejor convenga en cada tiempo. Por entonces la señora de las cañas y de las libertades para el barrio de Salamanca, por un lado, pero que no se acerque al moderado de don “Juanma”. Este andaluz tan centrado que no se contamine con su compañera madrileña más de imprescindible. Administremos bien las buenas y el éxito para celebrar en Andalucía el congreso PP para mostrar esa estupenda moderación que nos trae también de Galicia don Alberto Feijóo, el amigo del narco con varias mayorías en su tierra. Si, ese que parecía el remedio de la derecha española para parecer más democrática y europea que con Casado y más hábil para dirigir el partido en el interior, en la política de estado y en la UE algo menos vergonzante y más generosa para España, España ¡España!

Mientras trabajaba sus afeites de moderado se alejaba de sus colegas de Castilla León y de la señora Ayuso, esa que viene añadiendo en su haber los más de siete mil ancianos muertos en las residencias madrileñas de las que prohibió que atendieran en hospitales. Sin embargo ya hace tiempo que se ha levantado tal simulación para seguir su ejemplo a pié juntilla. En cuanto a educación, ya ha constituido su dirección general para las escuela concertada, yendo un paso más en contra de la prioridad constitucional para la pública (Artículo 27-2 y 4). Veremos si continúa su paso en infantil y en bachillerato, así como las becas en etapas no obligatorias .En lo que ni ha dudado ha sido en la bajada de impuestos para los ricos mientras la pobreza campa destacada por nuestras ciudades y entre los suplementos autonómicos para pensiones de hambre. En el aspecto ambiental también se viene luciendo apoyando hasta última hora para acabar con los acuíferos con pozos ilegales en los entornos de Doñana, mientras reparte campañas en contra de la sequía. No se me olvida que pese a esa renuncia de impuestos, sigue también a la señora Ayuso confrontando con el gobierno central pidiendo dinero para el problema del agua, pese a las partidas extraordinarias de Europa, que decían no haber recibido o mal repartidas.

Volviendo a la cínica mejora de su imagen “moderada”, está muy bien lo que ahora trata de enmendar incluyendo en su administración al líder y otros cargos de Cs. después que hubieron cubierto su espacio. También busca una imagen andalucista, lástima que no lo haga alegrándose cuando se desdora al asesino de Blas Infantes. Y ya metidos en legitimidad, hubiera hecho bien usted, pidiendo a la señora Ayuso, al señor Feijó y al PP en su conjunto que volvieran a la Constitución, de la que llevan fuera casi cuatro años. En ello no valen falsas moderaciones, como en su momento hizo ver el señor Coisidó .La justicia como otros sectores del estado la tiene por suya. La Constitución y la democracia a ustedes les importan un comino, lo suyo es cínico chantaje.