Se vienen publicado en este medio algunas reflexiones sucesiva sobre la democracia que pueden venir a cuento sobre las noticias de estos días poselectorales andaluzas y la elección de don Juanma. Empecé tales reflexiones a partir de la opinión Winston S Churchill, político británico al decir: “la democracia es el peor de las formas de gobierno con excepción de todas las demás”. De ahí, mi preocupación por tales limitaciones. Eso, qué duda cabe, no obsta para que la ciudadanía acepte el resultado de unas elecciones, lo que no impide volver sobre las imperfecciones adelantadas. Para ello contextualizo la de las elecciones andaluzas con otras de los mismos días. Hago una reseña de las mismas, para al final volver a aterrizar en nuestra Andalucía.

Julián Assange, un periodista australiano, que será deportado a EEUU, país que lo reclama por la publicación de unas noticias dicho país entiende perjudiciales para sus intereses. Ha sido la ministra de Interior británica la que se ha mostrado conforme con tal solicitud. No han servido de nada la reclamación internacional de periodistas y autoridades del mundo pidiendo su libertad. La acusación desde el principio es acceder a informaciones de relevancia mundial prohibida, que sin embargo fue distribuida por grandes periódicos como Le Monde en Francia, The Guardian en Gran Bretaña. Dicha información trataba sobre la guerra en Afganistán, en Irak y guerra contra el terrorismo. Está claro que dicha información desprestigiaba a la potencia perseguidora y favorecía la libertad de personas.

Antonio Caño es un periodista que durante uso años dirigió El País y que estos días ha declarado que durante tal trabajo luchó en contra de que se produjera la coalición del PSOE con Podemos porque aquello era negativo para España y para la propia izquierda. Hoy sobre tal declaración, que explica lo que realmente viene haciendo, el conjunto de los medios de “comunicación” en España hay quien agradece su veracidad de ahora, otros que opinan lo mismo pero que eso no se dice, y quienes reconocen que eso está bien. En fin, datos de cómo forma su opinión la ciudadanía.

Trump, el ex presidente americano que había pedido la ejecución de Assange y que había sido llevado en volandas por los medios aireando sus ocurrencias, hasta que perdió tal favor al insistir en el fraude electoral. Este fenómeno mediático sigue teniendo audiencia pese a la información que acaba de completar su complicidad en el asalto al Parlamento y otras salvajadas alentadas, lo que debería hacer, como en el caso de la Alemania de Hitler lo que la ciudadanía puede hacer con su voto.

Noam Chomski es un intelectual americano de origen ruso destacado por sus análisis de la política y el papel que los medios de comunicación juegan en ella. Hace años que en estas páginas relaté las estrategias que los medios vienen utilizando para manipular la opinión ce la ciudadanía. Estos días vuelve a ser noticias por sus pronunciamientos sobre la guerra de Ucrania. Aquí ha llegado una entrevista facilitada a Público, pero hay una con mayor alcance que ha difundido el periódico Pagína12 en Argentina y con difusión casi mundial. Chomski ofrece los detalles que han llevado a esa guerra, quienes han tenido un papel en su propagación así como las consecuencias para la humanidad. Está claro que sobre estas cuestiones nos van a decir poco quienes siguen haciendo lo que hacía Caño.

Como decía al principio, como ciudadano reconozco a don Juanma como Presidente de Andalucía. Eso no me lleva a ignorar, pese a Caño y “Cia”, las mismas verdades: El paro bajó en toda España, gracias al gobierno Sánchez y en Andalucía menos que en otros lugares. Su moderación no es tal, pues en 2.018 negoció y contó con el apoyo de VOX. La sanidad andaluza está peor que cuando llegó al gobierno sin haber ganado las elecciones. Él ahora si ha triunfado. Mi enhorabuena. Sólo me cabe decirme y decir a quien lo lamente ahora o luego: “Lo que suframos para lo que aprendamos”.