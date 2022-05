En esta Andalucía nuestra, don “Juanma” ya ha fijado fecha para las elecciones autonómicas. El actual presidente de la Junta accedió a tal cargo, sin ganar siquiera a la desacreditada Susana en las urnas, con el apoyo de terceros. Al fin, don Juanma ha entendido que el oráculo de la moderación le puede seguir siendo propicio, pese a la innegable realidad de tal simulación y artificios varios. Ni en origen, ni en la realidad del mandato que concluye, ni en el contexto estatal e internacional actual hay base sólida para invocar tal moderación ni compromiso democrático de los que pueda hacer gala.

Sobre la moderación de origen, es una obviedad decir que el PP es una reconversión de AP que fundara Fraga, el ministro franquista que integrara la Comisión Constitucional, acabó apoyando a medias la Ley de Leyes. Sí que es cierto que en AP recaló parte de UCD como en CDS, en PSOE o en su caso. También lo es que el PP han vivido de sus mamandurrias, que diría doña Espe, buena parte de quienes muestran sin recato su ascendencia franquista. Así que lo de constitucionalista y moderado habría que verlo. Reconocido que doña Susana lo puso fácil antes de las elecciones ninguneando a la izquierda a la voz de Botín para luego liarse con la tercera derecha de la Plaza de Colón madrileña.

De todos modos, dejemos las banderas de las que se abusa mucho y no sólo esas tres derechas, y vayamos a los programas. Sí, empezando por el que ha gobernado incluyendo o no los compromisos contraídos explícitos o no con quienes les han venido apoyando. En la Consejería de Sanidad y Familia, ya habías bastante más las fobias a lo público que se han venido cristalizando aumentando el ya camino destructor de lo que doña Susana llamaba la “joya de la corona”, vaya jeta. Invitando a que se marchen sanitarios de cualquier escala a otros lugares o a la privada. Han suprimido el mínimo proyecto de creación de centros sanitarios nuevos. Si han considerada alguna urgencia de las muchas que había, han optado por favorecer la sanidad privada. Ni siquiera la pandemia que ha servido de velo a las muchas canalladas aguanta ya. La ciudadanía viene sufriendo en un silencio lamentable, junto a buena parte del personal sanitario, molestado por culpas ajenas por la falta de un salario digno para el que se dice que no hay recursos cuando perdonan impuestos a la ciudadanía más poderosa. Así la sanidad privada crece mientras las listas quirúrgicas o de especialistas se alargan aunque se ocultan con martingalas en citas y otras trampas que crean la impotencia entre sanitarios decentes, pacientes y familias desesperadas. Y hablando de familias, ahí está esa novedad de dicha Consejería, por no tenía chica tarea con atender con la mínima eficacia el encargo habitual se recarga con el añadido ideológico que les impuso su socio en la sombra. Digo ideológico atendiendo a lo que el Consejero Aguirre menciona por lo de violencia intrafamiliar como algo homologable a la violencia machista. Tal denominación de la Consejería era por el inocultable apoyo de VOX desde la investidura.

Quería abordar el innegable conservadurismo del candidato don Juanma, pese a esa martingala de coloquial acercamiento, pero he de dejarlo en los orígenes y en el drama de la sanidad, aun más agravado de lo que ya estaba. Pero, nada más entrar en este campo, se puede ver que lo de la moderación en este asunto es apenas una pose. La infame mentira de rebajas de los impuestos para los ricos, así como la defensa de la mujer como persona igual y necesitada de especial ayuda para su emancipación es algo de escaparate. Así que como quedan aspectos “del mandato actual, tanto en contexto España y en el mundo”, habrá que pensar en varias entregas más. Ojalá que sobre estos asuntos se hablara más, a ser posible discrepando con el respeto siempre deseable. Por eso espero que educación entendida como formación de ciudadanía, no como el tener, sea algo fundamental.