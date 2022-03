El Auditorio de La Alameda se prepara para vivir uno de sus grandes fines de semana, como aquellos que nos regalaban antes de la pandemia eventos musicales por todos esperados. Recuperando ese espíritu, este espacio se llenará durante los próximos meses con las citas programadas en el cartel de PRMVR Jaén, un ciclo de conciertos que traerá a la ciudad a artistas como Zahara, Ladilla Rusa, Los Chichos, Califato 2/3, El Jose, La Zowi, Maka, Bizarrap, Quevedo, Sofía Gabanna, Cocco Lexa y Daniela Garsal.

Con una fecha mensual, la música comienza el próximo 26 de marzo con Maka, un concierto muy esperado en la ciudad, que ha conseguido agotar entradas para este sábado. La calidad del cartel diseñado por Oh, Salvaje y King Ocio, productores del festival, tiene entradas limitadas. Consíguelas antes de que se agoten en la web: www.primaverajaen.com.

Un fin de semana de fiesta y baile en La Alameda

El mes de abril trae varios conciertos muy esperados por los jiennenses. Bajo la multietiqueta de pop, electrónica y rumba con letras imposibles y pegadizas, el próximo 1 de abril estarán en Jaén Ladilla Rusa. El dúo de periodistas metidos al espectáculo casi por casualidad ya cuenta con seguidores por decenas de miles, los que les siguen a festivales y salas de conciertos a corear y bailar sus canciones más conocidas ataviados con boas de plumas o con una peluca amarilla a lo Macauly Culkin, como uno de sus temas más bailados. Los sonidos robóticos irrumpen en su show con la archiconocida canción “Los coches del pasado”, que pondrá a bailar a todo el auditorio. Otros de los temas que no faltarán son “Princesas”, “De bar en peor”, “Encarni Encarnae” o su último lanzamiento, “After Party (Una ilusión de Eurovisión)”, en cuyo vídeo el dúo satiriza el polémico certamen de canción.

Junto a ellos, estarán Los Chichos. Los maestros y reyes de la rumba llegan el 1 de abril al Auditorio de la Alameda de Jaén para poner en pie al respetable y hacerle bailar y cantar todas esas canciones que ya forman parte del imaginario colectivo de la música hecha en España, y que desde los años 70 hasta hoy, 22 discos más tarde, siguen siendo auténticos himnos, como “Bailarás con alegría”, “Quiero ser libre”, “Son ilusiones» o “Ni más ni menos”. Todos ellos sonarán este día tan especial en el que los jiennenses tendrán la oportunidad de disfrutar en directo de la Historia viva de la música española, ya que desde hace unos años actúan en muy contadas ocasiones.

Califato ¾ coge el relevo en el Auditorio de la Alameda el sábado 2 de abril, cuando actuarán en PRMVR Jaén. Muchos todavía recuerdan la gran fiesta que montaron en el Teatro Infanta Leonor dentro de la programación del ciclo Check Check a principios de 2021. Ahora, al aire libre y con el público ya en pie, vienen para repetir experiencia y continuar desgranando en directo “La Contraçeña”, su tercer y último disco. Liderados por el jiennense Curro Morales “S Curro” a la guitarra y voz, el combo andaluz ofrecerá una noche de electrónica folklórica con grandes dosis de flamenco y punk en la que no faltarán grandes temas como “Çambra del Huebê Çanto”, “Buleríâ del aire acondiçionao” o “La bía en roça”.

Las entradas para todas las fechas de PRMVR Jaén están ya a la venta en la página oficial del evento www.primaverajaen.com. Los menores de 18 años y de 16 años que asistan a los conciertos deberán acceder al recinto con la correspondiente autorización y con su tutor legal, respectivamente. PRMVR Jaén está organizado por Oh, Salvaje y King Ocio, y cuenta con la colaboración de la Diputación de Jaén, el Área de Juventud y el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén.