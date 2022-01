En la localidad de Jaén, se ha celebrado en Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco en Sala en sus modalidades de arco Compuesto, Recurvo, Estándar, Desnudo, Long Bowg e Instintivo, el cual ha contado con una participación muy numerosa, cumpliendo en todo momento con las medias de seguridad ante el COVID-19.

El Club Disminusport de Linares, ha estado representado por la arquera María Luisa Paredes Alonso, la cual participó en la modalidad de Arco Recurvo Categoría Senior Femenino.

María Luisa Paredes, realizó dos tiradas de 30 flechas cada una, en las que se mostró bastante segura y concentrada, siendo en la primera donde hizo mejor puntuación, pues en la segunda tuvo un par de tiros malos, no obstante, y a pesar de estos al final de ambas tandas obtuvo un total de 505 puntos, lo que le hizo clasificarse para las eliminatorias correspondientes, así como obtener el pase directo para disputar los cuartos de final. En cuartos de final se tuvo que enfrentar a María Deolinda Gomez, del Club Asirio de Huelva, a la cual venció por un tanteo de 6 – 2, pasando así a la siguiente ronda. En la semifinal se enfrentó a la arquera María Salome Rofa, también perteneciente al Club Asirio, a la cual batió por un contundente 6 – 0, asegurando así su pase a la Final de este Campeonato

A la final llegó cansada, debido a la falta de entrenamiento, pues no disponemos de unas instalaciones donde poder entrenar con asiduidad ni continuidad, no obstante, se enfrentó a la joven promesa del Club Asirio Miriam Camacho, la cual, actualmente está en las miras de la Selección Española de Tiro con Arco. A pesar de todas esas circunstancias maría Luisa no se arrugó y se lo puso bastante difícil a su competidora, la cual la venció por un total de 6 – 0

María Luisa ha conseguido proclamarse SUBCAMPEONA DE ANDALUCÍA, un titulo muy importante para ella, pues no ha estado exento de dificultad, por los motivos antes comentados.

Más participantes linarenses

No queremos dejar pasar al buen campeonato realizados por varios compañeros de entrenamiento, me estoy refiriendo a Manuel Bonaque y Francisco Jimenez, los cuales compitieron en la modalidad de Arco Compuesto Senior Masculino el primero y Arco Compuesto Veterano Masculino el segundo

Manuel Bonaque a pesar de no estar totalmente recuperado de su lesión de hombro ha realizado un campeonato muy seguro, terminando clasificado en el SEXTO puesto de esta Categoría, empatado a puntos con el arquero Antonio Zambrana.

Francisco Jimenez, no fue su día, notó la falta de entrenamiento, por lo que hizo un campeonato muy irregular, a pesar de ello obtuvo la NOVENA PLAZA, empatado con los arqueros Juan José Barroso, Luis Francisco Domínguez y Agustín Salamanca.

A nivel de Club, estamos muy satisfechos, pues de 19 Clubes presentes en este Campeonato de Andalucía, hemos conseguido el puesto DECIMO PRIMERO, empatado a puntos con los Clubes Arqueros de Córdoba, Arqueros San Roque, Arqueros de Málaga y Arco Vicar, todos ellos compitiendo con más arqueros que nosotros.

Como ya hemos manifestado en multitud de ocasiones, esta falta de arqueros del Club que no han podido competir, ha sido motivada únicamente por la falta de un lugar donde poder practicar y entrenar este deporte, ya que algunos de ellos llevan casi dos años sin poder entrenar con unas condiciones mínimas de seguridad.

El C.D.C. Disminusport y todo/as sus deportistas, están orgulloso/as de llevar el nombre de nuestro Club y el de nuestra ciudad, por toda la geografía Andaluza y Española, a pesar de las trabas, zancadillas, pegas y obstáculos que nos van poniendo a lo largo de nuestra trayectoria deportiva.