El ‘I Congrés de Ciutats Intel·ligents i Big Data’ d’Alcoi, organitzat per l’Ajuntament d’Alcoi, Districte Digital i el campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València, a través de les seues càtedres Ciutat del Coneixement i Smart City Alcoi arranca aquest dimecres, 20 d’octubre, amb l’objectiu de convertir-se en un fòrum biennal per a professionals de referència, empreses digitals, líders de la indústria tecnològica o responsables de grans projectes.

El certamen, que es desenvoluparà fins dijous, 21 d’octubre en l’Espai Àgora, fusiona anteriors iniciatives celebrades a la ciutat al voltant d’aquests aspectes. Comptarà amb una trentena de ponents i s’estructurarà entorn de conferències magistrals, taules de debat i sessions dedicades a Talent UPV-Campus d’Alcoi.

Totes dues jornades finalitzaran amb les seues respectives sessions de ‘networking’ entre les principals empreses i administracions que actualment apliquen en els seus procediments el tractament de dades.

Durant els dies que se celebre el congrés també tindrà lloc una fira d’empreses amb més d’una vintena de participants (des d’empreses consolidades a start-ups) en la qual participaran també els grups de generació espontània de la UPV-Campus d’Alcoi.

Segons subratlla l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, «aquest congrés és una oportunitat de primer ordre per conéixer no únicament l’estat actual de la digitalització i el tractament de dades sinó l’aplicació de tota aquesta tecnologia en diferents aspectes de la nostra vida quotidiana: salut, turisme, governança, mobilitat… Aspectes que estan presents en la planificació estratègica d’aquest Ajuntament a través de la seua Smart City i amb la que volem fer d’Alcoi una ciutat més integradora i sostenible, amb més oportunitats per a tota la ciutadania i amb una gestió més eficient dels recursos municipals». Francés ha destacat també el nivell dels ponents, un cartell imprescindible, amb vora una trentena d’experts i expertes provinents tant de les empreses privades com dels àmbits administratiu i universitari.

Conferències i taules redones

La conferència inaugural, aquest dimecres a les 16:15 hores, serà a càrrec d’Iñaki Berenguer, CEO i cofundador de Coverwallet. Natural de Muro de Alcoy i llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per la UPV, Berenguer Antes va anar també fundador i CEO de Contactive, una plataforma de Big Data adquirida per Thinkingphones. Anteriorment, va ser fundador i CEO de Pixable (50 empleats, 10 milions d’usuaris), una startup d’agregació de fotos socials intel·ligents que va ser adquirida per SingTel per 30 milions de dòlars. També ha treballat en McKinsey i en Microsoft Corporate Strategy. És inversor àngel en 30 empreses emergents.

Demà dijous, 21 d’octubre la ponència inaugural la durà a terme Andrés Torrubia, CEO i cofundador de Fixr.com, cofundador de Medbravo i cofundador de l’Institut d’Intel·ligència Artificia (Iia.es). Va ser també cofundador de la startup de distribució digital Trymedia, que es va vendre per 34 milions de dòlars.

A més, les sessions i taules redones comptaran amb experts en diferents àmbits relacionats amb les temàtiques del congrés. Entre ells, José Antonio Pinilla, CEO de Asseco Spain; Mar López, sènior manager de Accenture Security; Elvira Moreno, responsable de Tecnologia i Desenvolupament en Multiscan Technologies; Pascual González Ros, responsable de l’Àrea de Digitalització Industrial de la Unitat de Serveis Tecnològics de ITI; Juan Ignacio Torregrosa, director general de l’Avanç per a la Societat Digital; Benito Grande, director de Inycom Energy; Mario Catalán Campos, CDO de Zeus; Pablo Barrachina Pastor, soci director i COO de SumamoOs; Beatriz Picazo, directora de Marqueting d’1MillionBot; Ignacio Llopis, managing director d’IoTSens; Celia Romero, CEO i cofundadora d’Intel·ligència Turística Responsable; Mario Villar García, director d’Intel·ligència Turística (Turisme Generalitat Valenciana); Teresa Bonet, Tècnica informàtica de gestió en Ajuntament de Torrent; Ramón Ferri, cap de l’Oficina Ciutat Intel·ligent en Ajuntament de València; Carlos Moran, responsable de territori Centre i Llevant d’ESRI España; Jorge Moreno Cantón, responsable de Grup d’I+D de Tèxtils Intel·ligents i Digitalització d’AITEX; Juan Saussol Pérez, CEO en Upicus; Carmen Pastor Sempere, professora titular de Dret Mercantil de la Universitat d’Alacant; Sergio Serna, soci director de TechFriendly i responsable de l’Oficina Tècnica de la Xarxa Innpulso; María José Toledo Carrerons, directora d’operacions de Comunitat Valenciana d’Hidraqua; Rubén Darío Urrestarazu, director d’Innovació i Projectes de Vectalia; i Ezequiel Sánchez, soci director de Binomi Ventures i coordinador de Districte Digital Comunitat Valenciana.

Talent de la UPV-Campus d’Alcoi

La vesprada del dijous 21 d’octubre estarà reservada a la participació d’exalumnat de la Universitat Politècnica de València – Campus d’Alcoi, que explicarà la seua activitat professional en tot tipus d’empreses i tecnologies relacionades amb la temàtica del congrés.

Es tracta de sessions dirigides a alumnes de la Universitat Politècnica de València, alumnes i pares d’últims cursos de Secundària i Batxiller, en les quals es podran escoltar les experiències de Pau Orts, responsable de Gestió i Desenvolupament de Negocis i expert en Transformació Digital; Ernesto Reig, Senior Engineer en Elastic; Josep Albors, responsable d’Investigació i Conscienciació de ESET España; José Carlos Sola, project manager en AIJU; Fernando Raduan, fundador i CEO de Radoo i director de programació en Activa Link; i Ainoa Mataix Domínguez, graduada en Administració i Direcció d’Empreses.

Els perfils dels conferenciants estan disponibles en la pàgina. Allí també pot trobar-se informació i enllaços per a inscriure’s a les diferents sessions.